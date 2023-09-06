吳尊打造汶萊豪宅曝光　大到有條雙層旋轉滑水梯

型男吳尊向來都是好男人典範，經常會在社交網出甫，大晒一家四口的生活近況，近日他甫出汶萊豪宅的相片和影片。原來吳尊是一個熱愛建築設計的人，這間Dream House都是他一手一腳設計，早在疫情的時候已經開始畫設計圖，現在終於公開給大家參觀。

吳尊的Dream House大得嚇人，簡直是一間度假屋，複式大宅的設計中間有個游泳池，全屋任何角落都可以看得到，雖然看似沒甚麼特別，但想不到還有一條兩層高的旋轉滑梯，讓一對仔女可以瀡下來玩水，認真是廿四孝爸爸。吳尊亦不忘打造屬於自己的小天地，他形容是一間博物館，內裏擺放了很多米高佐敦的收藏品、籃球鞋，以及自己拍過的雜誌封面等。

另外熱愛打籃球的吳尊，亦在大宅建設了籃球場，讓他跟兒子一起打籃球，而牆身上的塗鴉作品，都是出自他的手筆。他不但充滿藝術氣息，還很有愛呢，皆因細節到連大門都是自己設計，裏面還隱藏了「LOVE」的英文字母，而室內牆上的一件藝術品，原來是他跟太太的手指模疊在一起，變成一個心，都是由他設計。吳尊既有型又有愛，難怪網民都指下世要投胎做他太太。