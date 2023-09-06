【簡潔生活學】打風後不忘做好準備

上周五，十號超級颱風「蘇拉」吹襲本港，這是繼2018年山竹後，另一個超強颱風，當日下午好像風平浪靜，感覺風力不及「山竹」那麼強勁，可是踏入黃昏後，天色明顯轉壞，風雨來勢洶洶，終於在晚上8點左右掛上十號風球。

當晚網上流傳不少短片，是市民拍攝窗外狂風暴雨的情景；也有臨海屋苑巨浪滔天；最經典是一位年輕少女，被風吹倒如保齡球般跣出馬路，風勢有多猛烈可想而知。

不過，要數最讓市民頭痛及無助的，相信是窗戶如瀑布般漏水，就連幾位藝人的豪宅也遭殃。

在一些社交媒體上，不少「谷友」都分享了今次打風後感，其中有一位說，因為窗台放滿了書本及文件，窗邊不斷入水，結果全部書本報銷。也有一些類似的情況，說窗台及地台放滿了衣服及雜物，打風滲水全部物品濕透，整夜都忙於清理無覺好瞓。

對於他們的慘況十分同情，畢竟香港居住環境太細，窗台地台也用來儲物，可是遇上打風落雨的日子，這些位置隨時變成重災區。

我常說做好整理收納，除了是因為方便生活、安全衞生外，套用在以上情況，正因物品沒有收納在適當位置，造成不必要的損毀，好像書本及衣服若放在書架或衣櫃裏，或許會避免這次災禍。即使因地方不夠用，迫不得已要放在窗台地台位置，若能夠使用合適的儲物膠箱或盒子，也能減低損壞的風險。

當大家知道要做好防風措施，第一時間去超市搶糧、窗戶貼膠紙、堆沙包，何不也抱持這種防災心態，定時清理雜物，清走不必要的物品，存放好重要的東西，這樣才能好好保護我們的財物及健康（可以安心睡覺去）。

Profile：Kitty Wong

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