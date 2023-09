《職業特工隊》法國女星艾曼妞琵雅自爆係亂倫受害者

法國知名女星艾曼妞琵雅(Emmanuelle Béart)最近聯合執導一部紀錄片《Such a Resounding Silence》,在紀錄片她驚爆年幼時曾是亂倫受害者!

她於紀錄片中表示最初不想講自己的故事,但是那些亂倫受害者的誠實及勇氣令她也要「發聲」。艾曼妞並未有透露是被家中那一位成員性侵,不過她的導演拍檔Anastasia Mikova昨日於記者會上就強調性侵艾曼妞的家人並非她的歌手父親Guy Béart。紀錄片中艾曼妞以「畫外音」表示:「由於我的父親、母親及朋友並沒有察覺一切,你就可以再犯,你做到了,有4年之多。」而她透露是祖母拯救了她。

現年60歲的艾曼妞琵雅是法國女星,80年代憑電影《天降俏佳人》(Date With An Angel)走紅,從影以來演過接近70部電影,其中包括與荷里活男星湯告魯斯(Tom Cruise)在首集《職業特工隊》(Mission:Impossible)中合作。此外,她亦憑《恩怨情天》(Manon of the Spring)勇奪「法國奧斯卡」《凱撒獎》最佳女配角。而1992年她就憑《今生情未了》(A Heart in Winter)勇奪《威尼斯電影節》影后。