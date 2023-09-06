約定再來港演出！P1Harmony唱生日歌為9月壽星慶生

韓國男團FT Island及CNBLUE的同門師弟P1Harmony由KEEHO、THEO、JIUNG、INTAK、SOUL及JONGSEOB共6名成員組成，昨晚（5日）假旺角麥花臣場館舉行《P1HARMONY LIVE TOUR [P1USTAGE H:P1ONEER] IN HONG KONG》演唱會，是他們出道3年來首次來港演出。

演唱會在晚上7點半舉行，6子以紅黑造型登場，一連唱出《Look At Me Now》、《Back Down》及《Scared》，以勁歌熱舞炒熱氣氛。其後隊長KEEHO帶領成員跟粉絲打招呼，他指今次雖然是第一次來港，但已感受到大家的力量，JIUNG則用廣東話說：「好掛住你哋！」又賣口乖說：「香港嘅夜景好靚，但大家更靚！」THEO就指香港是今次亞洲巡唱是首站，希望大家玩得開心。

6子隨後唱出《Me Too》、《That's It》、《End It》及《Black Hole》，又為粉絲送上特別演出，其中THEO演繹男歌手DEAN的抒情歌《21》，Soul則深情唱出鄭俊日的《Hug Me》，JIUNG則以美國已故樂壇天王米高積遜（Michael Jackson，MJ）的造型登場，與KEEHO及SOUL演繹MJ的《Love Never Felt So Good》，INTAK就和JONGSEOB唱出《Bow Wow》，大鬥Rap功。

為了讓粉絲留下難忘回憶，將於9月27日22歲生日的KEEHO特別叫9月生日的粉絲起身，與全場觀眾一起唱生日歌，為多位壽星慶生。而INTAK指一直很期待來港演出，大家的歡呼聲比他想像中還要大，令他感到很幸福，承諾下次會帶更好的演出給大家，SOUL亦承諾會再來港開騷：「希望下次能在更大的地方跟更多粉絲見面，下次要玩得更開心！」

在Encore環節，6子驚喜現身台下，與粉絲近距離見面，又拿粉絲的手機自拍，狂派福利，他們返回台上後再唱出《AYAYA》，為演唱會劃上完美句號。