莊子璇自認MK唔怕批評　王敏慈親證「借人」畀王怡然

應屆香港小姐冠軍莊子璇、亞軍兼最上鏡小姐王怡然、季軍王敏慈和友誼小姐姜依宁今日連走兩場領取獎品，早上10時她們先出席將軍澳的健康食品店領獎，之後轉到尖沙咀的醫美中心，繼續領獎第二站，行程相當緊湊。

王怡然父母早前爆出在內地經營補習社捲千萬走數風波，遭苦主聲討要求無綫遞奪其亞軍寶座，並批評其父花3萬租豪宅給她在港居住，有錢租樓住卻冇錢還債，面對外界對屋企種種指責，她曾喊爆表示感壓力，之後再被爆出是雙臉人等是非不斷，8月底她曾以身體不適為由缺席領獎活動，休息了幾天後，今日她首度「復工」繼續履行港姐職責，面對鏡頭時強顏歡笑，略帶疲態，體重跌磅，瘦到鎖骨和膊頭骨現形，我見猶憐。她之後出席完第二站領獎後，未有跟其他佳麗一起受訪，採取封口避談是非。

莊子璇、王敏慈和姜依宁活動後受訪，莊子璇表示對上一次見王怡然爆喊，當然自己在旁邊，之後王怡然缺席活動，今日首次見她真人，互相有傾偈問候，認為王怡然自己會處理得到，問到亞軍之後都繼續不受訪？她表示未知。提到她自認等食花生睇是非，她直言只會食自己花生：「不過我唔覺得自己新聞係負面，報導好正常。（網民批評你樣貌和身材？）每一年都有，每個人鍾意嘅樣唔同。（批評你鼻子不美？）五官唔會完美，世界上冇人完美，會做好自己，（接受微調？）暫時冇打算，不過想減吓Baby Fat和減肚腩。」對連衣着都受到批評，踩她衣着MK，她回應時表現高EQ：「MK係好事，係香港文化，正宗MK唔錯。（覺得自己品味如何？）都係年輕一代打扮，打扮唔會受人影響而改變。」

王敏慈回應在決賽夜借出朋友給王怡然頂替一事，王敏慈直認該兩位是自己女性朋友，不過選美時有介紹給王怡然認識，故也是王怡然的網上朋友，稱年輕人很快熟落。她解釋當日王怡然因冇親人出席，工作人員很着急，她才借出兩朋友。在北京攻讀戲劇的王敏慈，昨晚才由北京趕返港，還有3年才畢業的她，未來一年都會中港兩地走。「因為課堂有演戲和聲樂，要面對面授課，不能轉做網課，只要不用工作便會返北京上課，表示獲獎後得到老師和同學恭賀。

同樣是學生身份的莊子璇，今年是港大營養學系最後一年，她直認未能應付課程：「我以為應付到，但今日要走1堂，聽日要走3堂。」提到今年將要實習時，她立即搲撈：「希望公司安排我做有關營養嘅綜藝節目，當畀我實習。」姜依宁早前代王怡然領獎時，稱王怡然答應請她吃飯，姜依宁稱一陣會着對方請食飯。