遨凱酒店9月重新開幕　推出多項短期及長期住宿優惠

【營業資訊】信和酒店旗下的遨凱酒店經過一系列翻新和改善工程後，將於2023年9月20日重新開幕，藉此同時推出短期及長期住宿限時推廣，熱切歡迎客人入住，享受豪華的住宿體驗。

房間採用住宅風格 寬敞舒適

坐落於香港西九龍商業地段和西九龍文化區附近，酒店正門的水晶燈盡顯氣派。大堂的藝術擺設和走廊上富東方韻味反映昔日地道面貌的歷史照片，細節中流露出酒店的高雅氛圍。

32間房間全部採用現代家居概念，4種房型選擇包括高級客房、豪華客房、標準套房及遨凱套房，房內浴室全部配備浴缸及獨立淋浴間連雨淋式花灑、55吋LED連IPTV互動電視、微波爐及咖啡機。當中標準套房和遨凱套房最大面積分別達66平方米和75平方米，配以3米高樓底和富空間感的布局，營造出高私隱度的空間以及寬敞舒適的氛圍。眺望窗外更可飽覽享譽國際的西九龍天際線，是短期和長期住宿的理想選擇。

推出多款短期及長期住宿優惠

為慶祝酒店重新開幕，現推出限時開幕禮遇，並提供多款短期及長期住宿優惠，適用於2023年9月20日至2023年12月31日之入住。

短期入住：

• 客人由即日起至2023年12月31日期間預訂房間，即享「最優惠房價」，房價每房每晚由港幣1,600*起並每日連最多兩份免費指定早；

• 連續入住3晚或以上則尊享最優惠房價85折及每日包最多兩份免費指定早餐，並享延遲至下午2時退房。

長期入住可享每星期兩次房間打掃服務，按不同入住日數價錢如下：

• 連續入住14晚或以上，房價每晚由港幣1,100*起，包括1位已登記房客5天免費指定早餐，自助洗衣代幣4枚；

• 連續入住21晚或以上，房價每晚由港幣1,050*起，包括1位已登記房客7天免費指定早餐，自助洗衣代幣6枚；

• 連續入住30晚或以上，房價由港幣28,000（淨價）起，包括1位已登記房客10天免費指定早餐，自助洗衣代幣8枚。

*所有價錢另加一服務費。優惠附設條款及細則，詳情請參閱香港遨凱酒店網站。

酒店周邊配套完善

配套方面，酒店設有貴賓廊每日早上7時至11時提供早餐服務。24小時開放的健身中心，鍛煉器材一應俱全，其健身設備與客人的比例是香港酒店中最高之一。自助式洗衣設施24小時開放方便住客隨時洗衣及乾衣，住客亦可享專業洗熨及乾洗8折優惠。

而酒店對出的海濱長廊設有戶外緩跑徑，客人可環繞着青翠草坪一邊慢跑，一邊欣賞令人讚嘆的維多利亞港景致，盡情舒展身心。

酒店鄰近交通配套完善，徒步5分鐘即達集購物、餐飲、娛樂於一身的奧海城商場。住客現憑酒店匙卡惠顧商場指定餐廳，即可享高達85折餐飲優惠。商場連接港鐵奧運站，方便前往港九新界各處，亦能接駁至高鐵香港總站及機場快綫九龍站，客人可輕鬆往返內地、機場及市內多個商業中心。西九龍文化區也近在咫尺，讓住客隨時隨地都可欣賞各式藝術表演、參觀大型博物館和文化景點。