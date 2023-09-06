張敬軒自爆有六位家傭　林家謙生日被追債

「撞樣二人組」張敬軒和林家謙齊出席拉闊音樂會記者會，軒仔極罕穿上短褲露腳毛，跟林家謙展開一場網球友誼賽，期間軒仔用巨型波誤擊中場邊的啦啦隊隊員時，他口快快將「拉闊」音樂會噏錯為「叱咤」頒獎禮，隨即補鑊更正，又解釋：「得失心重，我滿腦都係叱咤。」大會又請兩人飲能量飲品，安排軒仔餵林家謙，場面充滿hehe氛圍。

「露毛」的軒仔表示不少人對其騷腿好奇，其實他平時也會短褲上陣，問到活動上，預告有除衫表現，林家謙謂：「ok，但只除面嗰件。」隨即射波給軒仔稱由他除衫，更大條道理指軒仔着短褲應除埋上衣才夠衡溫。

談及他誤將「拉闊」講錯為「叱咤」，軒仔謂因「拉闊」和「叱咤」都是電台的代表品牌，又擔心要撲「叱咤」頒獎禮門票：「好難撲飛，因為媽咪啲朋友要幫忙。」有傳MIRROR將缺席「叱咤」？軒仔即說：「人哋都冇話唔去，每個人成績，分數都係自己，冇話邊個係對方，其實多啲對手入選先夠好玩，唔好介意個賽果要享受過程，今年唔得咪下年囉。」

軒仔又指今年太懶，加上又忙四出巡唱，只推出了一首歌，又指自己消瘦不少非身體不適，而是舉行多場三面台演唱會有關，他謂：「因為三面台台面太大，成日喺個台走來走去，又要跳舞出晒汗咪瘦囉，依家體重約64至62Kg。」

談及軒仔的家傭手誤在打風時傳「pk sir」短訊給他，他指現共有6位家傭，主要照顧其年邁父母：「尤其爸爸有腳傷，要人24小時照顧，所以其實冇人整嘢畀我食。」又爆父母偏愛有商場的住所，或安排父母另覓居所。

最後，日前林家謙日前生日，只透露當日和家人食飯慶祝，除收到祝福短訊外，還有「追債」訊息，他謂：「生日都搞歌，因為欠人好多歌，所以都有被人『問候』下，依家終於還晒歌。」