仿車遊艇　升級水上飄移

對車迷而言，能駕駛超跑於陸上飄移，固然暢快，若乘坐超級遊艇也能享受這種快感，豈不妙哉！今次介紹的概念遊艇有一共通點，就是在設計上受汽車啟發，令船體線條更有動感，猶如公海上的跑車，卻又保留了超級遊艇的規模與奢華，將水上馳騁的樂趣提升至另一個層次。

HORUS

當一輛20世紀60年代的跑車，跟一艘J級帆船合體時，究竟會得出甚麼？仿車遊艇「HORUS」相信會是很多車迷想要的答案！這艘跟古埃及神話人物同名的概念遊艇，為設計工作室AGON Studio成立後的首個構思，船體長70米，其流線型外觀的設計靈感主要來自1960年代的Sports Car和運動型單桅帆船，有利它可於更少排放的前提下，實現跨洋冒險。據設計師預計，「HORUS」採用混合動力推進系統，若以低速航行，毋須啟用柴油發動機，若以中速前進（16節），則可轉為柴電模式運行，並確保能以12節的速度航行超過5,000海里。

至於內部設計走高檔路線，以鄉村別墅為藍本，用上中性色調，並融入大量天然元素，如地板採用樹脂材料，讓人想起在意大利Apulian Masserie大農場發現的石灰石；又如大廳布置受墨西哥莊園啟發，加入柱廊，藉此減少滑動玻璃窗的框架，給船主提供更廣闊的視野。此外，遊艇上的7間客房均配有全高玻璃窗，營造出明亮通風的氛圍，但與此同時，舷牆採用百葉窗設計，確保乘客的隱私不受騷擾，並可通過手動來控制室內的自然光。

設施方面，「HORUS」有多個露天休閒區，當中又以船尾的活動空間最寬敞，配有大型嵌入式梳化、超大電視屏幕、無邊泳池、游泳平台等，再加上健身房、補給船庫等，可謂應有盡有。

Le Mans

由M51Yacht Design推出的概念遊艇，長90米，設計靈感源自20世紀70年代的經典賽車，外觀時尚，線條流暢，看起來充滿動感。另外，「Le Mans」採用三色塗裝，明亮的白色覆蓋了大部分上層建築，再以亮灰色塑造輪廓，並加入黑色賽車條紋，型格之餘，也可在視覺上放大甲板之間的空間感。

作為一艘超級遊艇，「Le Mans」有7間房，包括一間主人套房、兩間VIP房和四間雙床客房，最多可容納12名客人。設施方面，包括日光浴平台、按摩浴缸、游泳池、海灘俱樂部、直升機停機坪、健身房、桑拿房、按摩室、私人電影院、大型補給艇車庫等等，順帶一提，所有甲板均可通過內部電梯到達，可謂方便到極。