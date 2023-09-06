蔡思貝恭喜何廣沛拍拖　提徐肇平即落閘：我單身㗎！

藝人蔡思貝、吳偉豪、游嘉欣及陳嘉慧等，下午現身活動宣傳無綫新劇《你好，我的大夫》，眾人即場示範針灸及把脈，其中吳偉豪為游嘉欣於手部施針時，後者表現驚青，令人忍俊不禁。

思貝透露劇集拍攝期間，首次接受其施針的拍檔，正是歌手涂毓麟（Oscar），幸而對方給予自己極大信心：「我要針佢個肚，仲要針咗好多次，佢叫我放心。（有場戲拍檔何廣沛針咗妳好多次？）係呀，講我病重，瞓喺度畀佢針，但因穴位好近骨骼，出現彈針情況，佢係咁同我講唔好意思。」

談到於《貝遊歐洲》內，其兄長首度曝光，結果被網民封為男神，思貝笑說：「竟然讚我哥靚仔？我諗佢會好開心，但我唔覺囉，好多人都唔知我有個阿哥就真。佢攞咗我爸爸嘅單眼皮，而我就攞咗媽咪嘅雙眼皮，好彩咋。佢移民咗去蘇格蘭17年，我都冇探過佢。（冇心肝。）我努力工作咋，呢10年都冇去過旅行，咁依家開咗關好啲，佢可以返嚟，因為爺爺嫲嫲、公公婆婆都喺晒香港嘛。」

她又透露哥哥於當地教學，目前單身沒有拍拖，記者笑指她可為對方介紹女友，思貝即謂：「我識嗰啲全部係人妻，不如佢介紹（男友）畀我好過啦。（徐肇平呢？）都話咗唔係。」談到何廣沛認愛，思貝表示恭喜他，當問到倘若拍拖的話，會否效法對方，思貝即強調：「我單身㗎，不過有（男友）如果開心同快樂嘅話，值得開心share吓。好老土咁講句，暫時要努力工作，我又開咗新劇嘞，題材圍繞機場，我要成日喺機場出現。」