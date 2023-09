女星王敏奕與老公曾國祥曾因工作分隔兩地長達1年,而一度傳出婚變,今日(6日)是2人結婚4周年紀念日,王敏奕凌晨一口氣網晒4張合照,包括婚照、旅行相,及一張相依在一起看煙火的背影相,表現甜蜜,以行動力證感情不變,她表示:「Having you by my side makes me the happiest, most grateful and luckiest person in the world. Happy 4th anniversary to my dearest husband.(有你在我身邊,讓我成為世上最快樂、最感恩、最幸運的人。4周年快樂,我最親愛的老公)」,而曾國祥亦有晒相,並大講冧妻宣言:「May time passes by slower and slower when I'm with you.(願與你一起的時光慢慢的、慢慢的流逝。)」