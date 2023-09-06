陳豪「人格分裂」騷Quali　何廣沛張寶兒比手畫腳吵架

無綫劇集《破毒強人》昨晚一集中，飾演文華的陳豪再晒演技，一集當中大玩「人格分裂」，先後展現「怒極爆Seed」及「感性」兩種不同情緒，演技再獲正評。文華臨死前雖積極經營毒品買賣，但仍謹守原則堅持不賣給青少年，昨晚當他發現有青少年因吸食過量毒品出事，即召集手下查問究竟，當發現手下真的違背其原則出貨並出言不遜時，即以磚頭怒砸手下頭部，並提高沙啞聲線、青筋暴現兼滿臉通紅謂：「我哋嘅貨唔可以散畀𡃁仔，呢個係我哋要揸緊嘅底線」、「我唔理你用咩辦法，底線係唔可以改變㗎！」

劇中感情線亦是網民關注焦點，據知何廣沛與張寶兒、郭柏妍的感情終有定案，說到與兩女合作，廣沛坦言最難忘是將在稍後集數播出的天台對罵戲，該場戲除了貫徹強人特色「對白疊對白」外，更是首度手語與說話交戰，廣沛坦言拍攝時難度十足：「呢場戲雙方嘅對白都係一版紙，互相疊住去，難度好高，大家都要好熟自己對白，先可以無視對方嘅對白。平時我做手語已經好難，因為個腦又要諗對白、又要諗動作一心二用，仲要顧埋面部表情，加上寶兒喺我面前講對白時把聲入晒我腦，我個腦又同時諗緊自己對白，真係Hang晒機，現場NG咗唔少次，導演最後好好用鏡頭遷就令到我舒服啲。」

另無綫官網日前釋出花絮片，解構廣沛駕駛電單車場口現場拍攝情況。當日張寶兒是座上客，她與廣沛輕輕鬆鬆的拍畢遊車河場口後，即開心宣布收工，並向鏡頭表示：「我等我爸爸接我！」原來寶兒身後一名打扮低調的「擔遮男」正是袁偉豪，當被介紹出場後，袁偉豪即禮貌地向現場工作人員問好，寶兒此時再正式介紹老公謂：「我嘅爸爸，家長」甜度爆錶！