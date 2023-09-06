連姜濤都撐︱Edan千字文並非為發洩　原意針對所有惡意言論

MIRROR成員呂爵安（Edan）、藝人魏浚笙（Jeffrey)、王丹妮、譚旻萱（(Mandy)和模特兒范麒智（Kenji）等，下午（6日）現身尖沙咀品牌活動。Edan早前開個人演唱會後遭受網民狙擊，抨擊他將姜濤等隊友的緋聞擺上枱，其後Edan在社交網寫下千字文反擊網民，姜濤亦有在千字文下留言撐，姜濤亦在自己社交網表示接受了某些人道歉，有指某些人包括Edan，令事件不斷發酵。

自是非後Edan今日首次見人，現場逾200「爵屎」（Edan粉絲暱稱）連環大叫Edan名字，聲援偶像。他提到寫千字文並非為發洩，原意是看到這幾年有很多不好及惡意言論，他說：「善意我會接受，但唔止我、隊友都有好多匪夷所思誇張嘅言論，希望社會氣氛開心，造人處事都開心啲，（姜濤都撐你千字文？）佢都係咁諗。」對於姜濤表示接受某些人的道歉，Edan初沒有正面回應，怕講多錯多，表示原意只是想停止惡意言論，擔心自己的粉絲會因此針對姜濤和姜糖，違背了他的原意，只想大家多點愛。當再追問是否有向姜濤道歉時，Edan終承認：「我有講唔好意思，唔知仲有邊個講，因為唔想影響佢，我知好難令社會每個人咁做，希望用生命影響生命。」問到以後Talk show都不會將隊友緋聞及是非擺上枱？他苦笑稱：「有機會先算啦！睇情況，唔係特登用，Talk Show原意是帶出訊息，偶像無力和無奈時能否有禮貌地表達自己。」

另外Edan表示完成演唱會後，沒有劇集和電影，初時以為有假期會好開心，但放假反而令他感到空虛，有點不習慣，期間逼自己學習，自我增值充實一下。談及《闔家辣》有傳拍續集，他表示亦有聽聞，但未落實，如果事成會開心，因為向來喜歡搞笑，可以繼續玩，「可以同古生拍，好夢幻，希望成事。」笑稱自己檔期較自由，下半年會集中做團綜和11月準備搞周年活動。