吳偉豪拮游嘉欣震晒標冷汗　自爆「自針」戲拍到濕晒

藝人吳偉豪與游嘉欣下午現身《你好，我的大夫》宣傳活動時，男方為女方施針，嘉欣露出一副「驚青相」，事後受訪更明言「佢震吓震吓咁，真係標冷汗」，偉豪即反駁：「夠好彩唔係你針我啦，哈哈！其實拍攝嘅時候，我真係有啲驚，由細到大未睇過中醫，自己針自己又要幫人針，如果針人出事就大鑊，真係有啲風險㗎。」

偉豪自爆首場「自針」戲，緊張到全手冒汗：「直頭好似啱啱洗完手咁。（可以試吓幫屋企人針？）要好多年培訓經驗㗎，唔會將拍劇嘅經驗攞嚟幫人。」談到中醫醫學專業名詞對白，他竟表示倘能應付，反而早前演執法者，對白更有難度。而嘉欣笑說：「我個角色對自己冇自信，所以我講對白要好唔暢順，完全係我裝出嚟嘅。」又透露：「有場戲我向何廣沛施針，點知支針飛咗落我個肚，佢知我好騰雞，鏡頭下佢直情滴咗滴眼淚出嚟。」

談到一次過考獲車牌，網民指她色誘考官，嘉欣打趣：「嗰日我著住外套，仲要拉埋拉鍊，師傅同考牌官都好專業，應該係我畀到佢哋好大嘅信心，所以先畀我合格。」問偉豪會否夠膽搭順風車，他即耍手兼擰頭大叫「No Way」，全場爆笑。