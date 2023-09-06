譚旻萱拍戲冇覺好瞓　唔上社交網懶理姜濤Edan是非

魏浚笙（Jeffrey）今日（6日）與Edan一起出席活動，對Edan和姜濤的是是非非，與Edan分屬老友的他，表示會力撐，但為了不想令是非再延續，他之後轉話題，表示今日準備了新歌演唱，心情十分緊張，期間不停背歌詞。Edan表示無資格過兩招給Jeffrey，覺得每次表演都令自己有進步，令自己看得更遠，記歌詞並不簡單，表演時好易腦海變空白，着Jeffrey最緊要放鬆和享受其中。

譚旻萱與MIRROR成員合作無間，但近日忙於趕拍電影通宵未眠，更沒空上社交網，不清楚Edan和姜濤的是非，認為藝人會有壓力，有自己想表達的事，希望給予空間。問她是否相信姜濤嬲了Edan？她稱：「唔知，姜濤好易相處，性格好好，感覺好友善，（會否趁今日向Edan了解？）我唔八卦，都八卦唔到，或者用念力望佢當問咗。」

而王丹妮早前到澳洲兩星期探望老公羅孝勇，之後飛瑞士出席高爾夫球活動，與韓國藝人玄彬同場，她大讚玄彬很有紳士風度：「佢好窩心和好紳士，懂得照顧大家，我們有一齊食飯和打高爾夫球。（老公會否呷醋？）老公戥我開心，又為我加油打氣，希望我影到合照。」玄彬去年底榮升人父，王丹妮表示未有機會交流湊仔經，活動上未有談及私人事。問Mandy會否羨慕王丹妮遇男神？Mandy笑稱今日也見到兩位男神，就是Edan和Jeffrey，最近又跟台灣男神陳昊森合作，自己最想可以同另一男神許光漢合作，若事成定必幾興奮失眠：「最好合作拍劇啦！可以相對時間長一點，演情侶我怕會不好意思，但有機會當然更好。」