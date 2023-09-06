任賢齊暌違12年再出專輯　眾星力撐

台灣歌手任賢齊（小齊）暌違12年再推出專輯《在路上》，在昨晚（5日）他舉辦了專輯發片直播記者會，是次記者會在台灣的熱炒店舉行，給人一種日常生活的感覺，希望自己的歌常陪伴在眾人的生活中，當晚除了有中港台超過200萬歌迷線上支持外，多位圈中好友更特別錄製影片祝賀，對於多年未有完整音樂作品，他指：「新朋友把我的經典歌曲當作新歌在聽，我很好奇新朋友以及老朋友，又會用甚麼角度聽我這次的新歌。這張用心做了很久的專輯，充滿我的人生感悟想跟大家分享。」

當晚他開場演唱新歌《好久不見》及經典歌曲《想你啦》，一向在圈內擁有好人緣的他，收到好友舒淇、劉若英、五月天、張震嶽等特別錄製影片祝賀，當中五月天怪獸為任賢齊親自操刀製作、作曲，他們謂：「齊哥唱出這過去十幾年來最新的心情和感觸，讓我們這群不小心變成男人，可以感受齊哥的心情。」而劉若英亦指自己的工作人員都去聽他的演唱會：「聽說半年就做了36場演唱會，比我多是不是，沒關係！因為你是小齊哥。演唱會時，我很多工作人員都不見，因為他們說要去看小齊哥演唱會，在路上。」對於圈內多位好友的祝福，他也感動地說：「覺得自己是幸福的歌手，我一路上遇到很多好人，為了一件事一起全力以赴、熱血沸騰的模樣很感動。」