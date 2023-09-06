何依婷開心出Pool　曾樂彤一提男友扭扭擰擰

藝人何依婷與曾樂彤晚上前後腳現身時裝展，兩人同時被指沐浴愛河，然而回應各異！何依婷日前被發現與一名圈外男友人現身廣州一個展覽活動，即盛傳出pool成功，今晚她以一身露腰打扮現身，談到緋聞直認不諱：「發展中，好朋友囉。嗰日因為我好想睇嗰個展覽，所以一齊去。佢係我一個識咗好多年嘅朋友。（點解突然開始？）因為我哋兩個都好得閒，同埋係單身，佢嘅性格好好，發現可以做吓好朋友。」

依婷對男友讚口不絕：「佢係我認識嘅異性中，性格最好嘅一個，同埋佢好聰明、情商又好高，好少見到佢發脾氣。（筍盤喎。）好緊要呵？唔好講咁多，始終要俾啲時間佢，佢第1次俾人影到，都有啲緊張，俾啲空間佢，唔好嚇走咗！（俾人影到佢好緊張？）我同佢講都冇乜嘢，大家都友善嘅。」

至於曾樂彤與音樂人徐浩拍拖，面對記者的恭喜，她大耍太極謂：「有講過（拍拖）咩？之前都話咗唔回應嘞，總之大家係好好嘅朋友，都識咗好多年，我入行第1個（歌曲）監製就係佢，一直都維持好好嘅朋友關係。（點解要咁避忌？ ）如果將來我有好好嘅消息，一定會同大家公布。（結婚前都唔會同大家講？）係。（因為以前公開拍拖嚇怕咗？）都有啲關係，有啲嘢講唔埋嘛。」

她隨即轉移話題，自爆即將推出新歌。當記者問到徐浩是否繼續出任監製，她推說：「仲有Cousin Fung，同佢兩個合作咗好多年，呢次編曲同作曲繼繞都係佢哋負責。（即係日久生情？）唔講呢啲嘢嘞。」