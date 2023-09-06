潛入大揭秘　興奮勁回味

好奇心人人都有，所以專門揭露藝人秘聞嘅八卦雜誌，一直都有市場。講到揭秘，日本AV界亦有好多潛入式題材作品，由攝影隊帶住男優或女優潛入不同地點進行拍攝，令觀眾透過畫面體驗一下鮮為人知嘅激戰情況！

大飽口福

於OPPAI出品嘅《JULIA潛入東京受歡迎風俗店》入面，J奶女神JULIA收到風，知道東京有一間風俗酒吧相當受歡迎，決定秘密潛入店內，並化身成為風俗孃體驗一下招呼客人嘅滋味。佢按照酒吧嘅做法以一對一坐枱方式招呼客人，除咗把酒談心，仲任由對方品嘗美味J奶！由於客人熱情非常，JULIA亦好快被撻着，手口並用刺激客人嘅敏感點，然後再喺梳化展開激戰，雖然係狹窄咗少少，但係JULIA身材纖巧且技巧上乘，完全難佢唔到！

賣春少女

喺獵艷JAPAN推出嘅《H拍攝OK約會女孩》當中，AV拍攝隊伍聽啲街坊講，得知大久保公園有一位叫做萌奈嘅少女流連，只要上前搭訕的話，就可以開出價錢去爆房，於是攝製隊就帶同AV男優出動一探究竟！果然男優好快就同萌奈達成協議，除咗爆房之外，仲可以將床戰拍低添！從收錄片段當中，可以見到萌奈床技有水準，而且仲鍾意打真軍中出收場，一如傳聞中玩得又癲又放！

感情大考驗

片廠Madonna炮製嘅《潛入新婚M男的愛巢》，講述慾望之女神宮寺奈緒今次決定要考驗一下男人能唔能夠抵受到佢嘅魅力，所以挑選咗一位就快結婚嘅素人男優山崎，然後突擊踩上對方屋企再施展誘惑！喺奈緒軟硬兼施之下，山崎火速將未來老婆拋諸腦後，同阿妹上演肉搏戰。之後奈緒同山崎行街拍拖，除咗大講甜言蜜語，兩人仲喺食店入面嘅暗角激戰，搞到山崎失陷於情慾放縱嘅漩渦當中不能自拔呀！

簡評

本仙一向都好鍾意了解其他人嘅私隱以及社會嘅黑暗面，所以今次為大家介紹嘅揭秘式AV作品，就合晒本仙嘅胃口，唔知大家又鍾唔鍾意呢？喺3部作品當中，本仙最鍾意JULIA主演嘅《JULIA潛入東京受歡迎風俗店》，因為JULIA又靚又好波，風姿綽約迷人到極，而佢潛入風俗酒吧招呼客人嘅時候，表現得以客為尊，同時仲任由對方品嘗極品J奶，單單係呢個場面就已經令人睇得窩心又興奮！