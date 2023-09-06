林志穎車禍後首現身公開活動　瘦到癲要一日五餐谷肥膏

林志穎去年7月在台灣駕車時發生嚴重車禍，靚仔樣嚴重受創毀容，經過14個月的治療與復健後，今日（6日）在台灣出席慈善活動，這是他車禍後首度在台灣出席公開活動，現場所見也氣色相當好，只是比以前消瘦，臉部的傷勢也看不太出來，靚仔依然。為慈善活動拍攝短片的他看完播出後表明對影片拍攝不滿意，他說：「太瘦了，那時候才50多公斤，還沒完全恢復，臉沒有肉。」而上月患重感冒的他體重曾跌到54公斤，現在一天要吃5餐補充營養，希望能恢復60公斤正常體重，會睡多一點、維持身心愉快保養身體。

林志穎近期在內地節目《披荊斬棘3》自曝車禍受撞擊，當時傷勢嚴重，尤其是頭部受創最為駭人，還出現顱骨破裂和面部骨折，差一點就半身不遂，顴骨部分碎裂，臉部鎖了20個鈦合金骨釘，手臂也裝有鈦合金板和11個鈦釘，手臂目前也只能舉到及肩高，傷勢尚未完全康復。至於，參與《披荊斬棘3》他指心理跟體力上也承受無比的壓力，由於體力容易感到疲倦，故每次演出和綵排，都感到身體已達臨界點，每天也在超越極限，對自己來說真的是很大的挑戰，感謝節目組跟其他哥哥對他很好，令他相當感動。

講到車禍林志穎再次謝謝當初救他的恩人及醫療團隊，還有支持他的家人，指事情對他來說已經過去了，自言是一個堅強的人，期許自己都能夠一直往前看。他又在記者會上宣布，預計今年或明年初將會推出一首單曲，送給粉絲和家人，代表著生命的里程碑，深具意義。