姜河那相隔8年再同鄭素敏合作：得我老咗！

韓星姜河那與鄭素敏主演的韓國喜劇電影《30天》將於10月3日在韓國上映，2人今日（6日）出席發布會。姜河那與鄭素敏在戲中扮演夫妻，因為難以忍受對方沒出息和奇怪一面而提出離婚，卻在離婚調解過程中雙雙失憶，笑料百出！

姜河那飾演的男主角「正烈」外貌和智慧並重，卻十分沒出息，鄭素敏飾演的「娜拉」則是很有能力的事業女性，卻有奇怪一面。姜河那笑指雖然不知道自己是否外表和智慧兼備，卻承認有沒出息一面：「大家應該在我過往的作品中看到很多這種樣子，我讀了劇本之後，想起過去和女朋友的關係，也很好奇我的父母會有甚麼看法。」他笑指未見過這麼沒出息的角色：「是在《20 Twenty》、《青年警察》和《山茶花開時》中沒見過的。」

鄭素敏就指覺得劇本很有趣，拍攝時沒有太大野心，因為相信只要用心拍攝，效果便會很有趣，而今次是2人繼《20 Twenty》之後相隔近8年再合作，姜河那笑指相隔多時再與鄭素敏，發現對方完全沒有變：「我在想為甚麼我們都沒有老，但當我重看電影，就發覺只有我老了。」鄭素敏則指姜河那經常給她意見，覺得對方很可靠：「我平時很小心翼翼，甚少給意見，但他的反應好好，令我也變得積極，拍攝時也好開心。」