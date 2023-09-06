陳家樂屋漏兼夜雨又傷眼：過埋呢轉就冇事喇！

藝人陳家樂與太太連詩雅，晚上（6日）現身時裝展，但未有同場出現。對於家居早前受颱風影響浸水的善後，家樂笑說：「我喺香港住咁耐，首次有呢種經驗，就算細個住屋邨，都冇咁嚴重。我之前又傷過眼，太太就話我哋結咗婚之後，都經唔少風風浪浪，我就話過埋呢轉就冇喇。」

他又指目前物業管理正幫忙跟進：「屋苑唔止我個單位出事，大家同病相憐。（當時周家怡傳片畀你救急，教你點做，係咪要請佢食飯？）係呀，起碼要公開多謝佢嘅救命之恩，佢真係好好，如果唔係每5分鐘就要扭毛巾一次。」

談到出席時裝活動，家樂坦言：「身邊有好多高人指點。其實以前我唔係好捨得買衫，近年先有改善，依家有人（太太連詩雅）會睇啲時裝雜誌幫我揀。（一季置裝花幾多？）5位數啫，同埋我有個原則，投資一定要回本，例如買件衫1萬，咁一定要喺相關工作搵番1萬蚊以上。」果然數口精！當被問到送給太太最貴的禮物時，他笑答：「咪婚禮囉，哈哈！其實係求婚戒指。（結婚就嚟半年，仲未出發去蜜月？）度緊期，落實咗去英國，因為我真係好想同太太一齊睇波，係我夢想嚟，希望明年5月前成行。」

而連詩雅受訪時，談到家中浸水事件，未有怪責老公起初輕視「災情」，且謂：「好彩冇事，其實屋企嘢我哋不嬲都分工合作嘅，佢（家樂）負責清潔部，我就負責烹飪部同健康管理，扮靚我會熟手啲。（佢話你幫佢買衫。）係嘅，我以前都想過出自己品牌，同埋想佢著衫方面留意多啲，試吓唔同造型，注意儀容。」

談到近日忙於走埠登台，她開心表示未來月數繼續有新騷演出，又冧爆透露早前在港表演，家樂首次現身台下聽歌，她又忽萌奇想謂：「我想睇吓佢嚟緊得唔得閒，做吓我啲騷嘅嘉賓，但我擔心佢好貴，請唔起呀，一係上台影張相啦。」