【是日通勝】

農曆七月廿三

癸卯年 庚申月 戊辰日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：開市、交易、安葬

忌：買田、出行、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：15、26、38

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：理財投資嘗到甜頭，毋須為物質生活操心。

金牛座：冷戰傷感情，要顧及伴侶感受，多予包容。

雙子座：財運不錯，謹記知足常樂，不可貪得無厭。

巨蟹座：運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。

獅子座：謀事需要顧及大局，不可太着眼個人利益。

處女座：各方面的運勢都很好，切記不要得意忘形！

天秤座：好人唔怕做，只要沒做虧心事就毋懼噩運。

天蠍座：謀事要有責任感，有時吃一點虧在所難免。

人馬座：施比受更有福，宜趁順境幫助有需要的人。

山羊座：愛情運稍遜，選擇拍拖對象需留意其人品。

水瓶座：事業運強，做好本分，不愁沒有上位機會。

雙魚座：勿輕言放棄，事情未到最後不會知道結果。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）狗 是非多

鼠：頭腦靈活，不管多棘手的事都能解決。

牛：聽到八卦消息勿隨意傳播，以免惹禍。

虎：工作有點阻滯，幸獲身邊人出手相助。

兔：得財有難度，不控制支出將會有麻煩。

龍：對事業充滿野心，但要注意人際關係。

蛇：桃花旺，友人牽紅線，易覓得有情人。

馬：貴人助力強，事業方面不乏上位機會。

羊：事業運上升，遇到難關也能化險為夷。

猴：運勢達高峰，可望從職場中脫穎而出。

雞：待人熱情，獲身邊人信任，心情愉快。

狗：是日沖煞，易招惹是非，需謹慎行事。

豬：感情關係受外人衝擊，已婚者要注意。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

為何好的名字特別重要？

名字是我們與世界聯繫的第一個紐帶，它不僅是一個符號，更是一個招牌，一種象徵，一個有巨大能量的集合體。為甚麼一個好的名字是那麼重要呢？

生辰八字的陰陽五行旺衰，與姓名中的陰陽五行組合遇到沖剋，將會直接影響一個人的命運，使其運途出現阻礙，如體弱多病、免疫力低下等健康問題；或出現性格上難以根治的缺陷，如暴躁、固執等，繼而影響時運，導致事事不順、懷才不遇或容易錯失良機等。

適合八字命局的名字，一個意境高闊、寓意呈祥，並與八字陰陽五行相配相生相旺的名字，才能稱之為好運名字，它是一筆取之不盡的無形財富，能夠相伴用者的一生。

從姓名學角度，姓名數理的暗示，確實對人生有各種影響。另外，玄學有所謂「先天命理不足，後天來補」的說法，從命理改運的角度，根據自身八字的五行喜忌選取適合的好名雅號，使得名字五行和四柱五行相互配合，就可以達到改運、助運、旺運的目的，是行之有效的途徑，尤其是身處低谷、懷才不遇的人，改名往往能帶來意想不到的收穫。