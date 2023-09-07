星玄︱蔣家旻透視裝打邊爐　店員一舉動現尷尬笑容

9月7日係國際啤酒愛好者日，平時大啖大啖咁飲啤酒，不如今日就試吓細味品嘗，要記住適可宜止呀。今日都係農曆七月廿三，適宜開市、交易，最旺生肖係蛇，屬蛇嘅你哋今日桃花旺，透過朋友牽紅線，容易覓得有情人。蔣家旻就係屬蛇，喺劇集《美麗戰場》入面，奸到出汁嘅佢，憑住「反骨琪」一角，喺今年年初《萬千星輝頒獎典禮》勇奪「最佳女配角」，演技得到肯定，估唔呢個角色令佢衝出香港，入圍《亞洲內容大獎》角逐最佳女配角。佢仲係今屆唯一一位香港演員獲得提名，認真威水，不過佢就好謙虛，對獎項唔敢諗太多，覺得能夠入圍已經好滿足。

早排蔣家旻就喺內地一間火鍋店遭粉絲捕獲，咁佢都好大方咁合照，反而成為網民熱議嘅話題，事關佢當日竟然身穿透視裝，內裏穿搭黑色Bra Top，不經意咁展露好身材。雖然佢11月先生日，不過同行嘅朋友就為佢提早慶祝，店員仲圍住佢唱歌跳舞，搞到蔣家旻當刻面露尷尬表情，但都交足戲，好專業咁一齊擺動雙手。今日桃花咁旺，你又靚女又有實力，話唔定真係好快會遇到你嘅真命天子呢。另外屬猴嘅人運勢達高峰，可望從職場中脫穎而出。

今日嘅幸運星係巨蟹座，運氣好到令人羨慕，應該多做有意義嘅事。周星馳就係巨蟹座，係人都知星爺係李小龍鐵粉，近排佢就公開咗絕密秘技，徒手畫出李小龍經典起飛腳肖像，見佢好快手就畫好，仲露出滿意表情添，估唔到星爺畫功咁出色，真係令人大開眼界，多才多藝嘅佢呢排仲研究緊Web3+AI項目，佢仲好搞笑咁話，希望造個AI嚟代替自己開會喎。如果真係研發到星爺AI，大家就可以接觸多啲你嘅作品，話你今日多做有意義嘅事，係咪就係講研發AI呢。另外白羊座財運都唔錯，理財投資嘗到甜頭，唔需要為物質生活操心。