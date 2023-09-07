梁朝偉驚傳有私生子　都唔夠張學友「餅印仔」斷正咁爆！

影帝梁朝偉早前驚爆有私生子，消息震驚全網，不過網民一律得啖笑，而佢亦火速發聲明澄清，其實以往有唔少明星都傳過有私生子，有人傳足幾十年，有人就深明「醜婦終須見家翁」，索性公開！

張學友

歌王張學友同太太結婚多年並育有2女，不過早排網上離奇流傳「學友私生子」曝光，仲有圖有真相！事關嗰位「私生子」同學友一模一樣樣，五官倒模咁，十足「迷你學友」，難怪網民見到佢，都忍唔住笑問：「你爸是不是張學友？」

鄧萃雯

視后鄧萃雯單身多年，但早前佢突然驚傳有兩個私生子，全因佢網晒杜拜旅行相時，見身旁有兩位男孩，1大1細，3個排埋似足一家人，難怪網民即認定係其兒子，不過佢始終未有回應。

范冰冰

內地女星范冰冰同細佬范丞丞相差19年，導致當年丞丞出世時，就有傳其實係冰冰嘅私生子，一直傳足咁多年，自小於爭議中成長嘅丞丞未有怪責冰冰，反而愛姐心切，仲喺出道後公開為姐姐發聲，認真係「最佳細佬」！

迪麗熱巴

就算冇見過「仔女」本人，一樣可以傳有私生子！內地女星迪麗熱巴就曾傳戀上男星黃景瑜，並因為消失9個月，而傳出大肚兼秘密生仔，雖然事後佢已頻頻晒好身材，兼發聲明澄清，但網民都係篤信佢有私生子，令佢只能無奈表示：「開始看到謠言，我會生氣，但漸漸的就只有好笑，哪怕我每天開直播跟大家澄清，不信的人還是有不信的藉口。」

小S

唔單止明星本人，就連身邊家人都可能「中招」！台灣女星徐熙娣（小S）老公許雅鈞傳背妻偷食，甚至瘋傳於上海收埋私生子，並有疑似「私生子」生母社交網流出，對此小S堅信老公，仲曾爆Seed怒斥外間「不要再亂編我們家的故事了」，霸氣護夫！

陳坤

其實圈中都有真實例子嘅，最廣為人知就係內地男星陳坤！未婚嘅佢早年就爆出有私生子優優，但咁多年嚟生母身份都係一個謎，不過對阿仔佢就從來冇避忌，更公開大搞生日宴，邀請舒淇、周迅等好友齊齊為阿仔慶生。之但係「一不離二」，陳坤早前又離奇傳同周迅秘婚，兼生咗雙胞胎私生子，對此陳坤直指傳聞離譜，表明同周迅只係死黨，而且兒子只有一個！