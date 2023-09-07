暑期票房結算　「耶穌」占卡維爾新作爆大冷撼贏福伯靚佬湯

今年暑假話咁快完結，又係時候為暑假檔期多部電影點算一下成績，今年暑假除了一部《Barbie芭比》（Barbie）以狂風掃落葉的方式票房狂收之外，另一部「唔起眼」的低成本電影亦於美國大收旺場，更擊敗兩位影壇大哥-湯告魯斯（Tom Cruise）及夏里遜福（Harrison Ford）嘅賣座系列新作，一部冇卡士嘅電影竟然有如此佳績，簡直令人大跌眼鏡！

呢部低成本電影就係《Sound of Freedom》，影片自7月初上映時即掀起話題，影片由墨西哥導演Alejandro Monteverde執導，美國男星占卡維爾（Jim Caviezel）擔任男主角。 故事靈感來自反性交易非牟利組織「地下鐵路行動」的創始人、前政府探員提姆·巴拉德，他致力於反人口販賣。在片中，占卡維爾就飾演那個角色執行在哥倫比亞的拯救兒童任務。

影片雖然口碑一般，但令大部分觀眾深深被影片的情節而打動。雖然被多部暑期大片夾擊，但票房仍創出佳績。上映至今北美累積票房已高達1.81億美元（約14.19億港元），成績比同期上映的湯告魯斯新作《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One）及夏里遜福的《奪寶奇兵之命運輪盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）還要好，令外界大為意外！

由於《Sound of Freedom》的成本僅1,450萬美元（約1.13億港元），而《奪寶奇兵》及《職業特工隊》的成本各接近3億美元（約23.52億港元），所以，《Sound of Freedom》會令電影公司賺大錢！