暑期票房結算　「耶穌」占卡維爾新作爆大冷撼贏福伯靚佬湯

今年暑假話咁快完結,又係時候為暑假檔期多部電影點算一下成績,今年暑假除了一部《Barbie芭比》(Barbie)以狂風掃落葉的方式票房狂收之外,另一部「唔起眼」的低成本電影亦於美國大收旺場,更擊敗兩位影壇大哥-湯告魯斯(Tom Cruise)及夏里遜福(Harrison Ford)嘅賣座系列新作,一部冇卡士嘅電影竟然有如此佳績,簡直令人大跌眼鏡!

呢部低成本電影就係《Sound of Freedom》,影片自7月初上映時即掀起話題,影片由墨西哥導演Alejandro Monteverde執導,美國男星占卡維爾(Jim Caviezel)擔任男主角。 故事靈感來自反性交易非牟利組織「地下鐵路行動」的創始人、前政府探員提姆·巴拉德,他致力於反人口販賣。在片中,占卡維爾就飾演那個角色執行在哥倫比亞的拯救兒童任務。

影片雖然口碑一般,但令大部分觀眾深深被影片的情節而打動。雖然被多部暑期大片夾擊,但票房仍創出佳績。上映至今北美累積票房已高達1.81億美元(約14.19億港元),成績比同期上映的湯告魯斯新作《職業特工隊:死亡清算上集》(Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One)及夏里遜福的《奪寶奇兵之命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)還要好,令外界大為意外!

由於《Sound of Freedom》的成本僅1,450萬美元(約1.13億港元),而《奪寶奇兵》及《職業特工隊》的成本各接近3億美元(約23.52億港元),所以,《Sound of Freedom》會令電影公司賺大錢!