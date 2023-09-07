東方日報C1：姜濤堅持玩啞謎　Edan家人無辜捱鬧

男團MIRROR人氣王姜濤因一句猜謎般的「我也接受了某些人的道歉」，令隊友呂爵安（Edan）連日來疑遭粉絲瘋狂狙擊，除了連累最疼錫的妹妹無辜捱鬧外，更被賜花名「中指安」。姜濤昨日離港工作前繼續故弄玄虛，Edan惟有自救，公開認低威，盼兩派粉絲平息干戈。

Edan上月底在亞博舉行一連3場演唱會，當中加插棟篤笑環節，將隊友Anson Lo、Jer及姜濤擺上枱，當中重提向姜濤舉中指、對方與髮型師Lydia傳緋聞，更扮他舉應援牌，結果有疑似「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）狂轟Edan「侮辱了姜濤對Fans的真心」，不停洗版狂鬧。Edan自爆收到短訊質問，不堪群眾壓力下，他在第二場公開認有不妥之處，同時狠刪大半段棟篤笑，之後獲姜濤撰千文字力撐，「姜糖」才稍為收火。

不過，姜濤日前在社交網自爆「我也接受了某些人的道歉」，由於沒指名道姓，有人猜測Edan向他道歉，沒料到這成為兩派粉絲的導火線，在網上重燃戰火！「爵屎」（Edan粉絲暱稱）指Edan是在姜濤、Anson Lo及Jer知情下開Talk，未見Anson Lo及Jer的粉絲不滿，只是「姜糖」反應過大，「姜糖」則反擊指Edan不應以隊友為抽水對象，有人更激動得連Edan的妹妹都照鬧，並稱Edan為「中指安」，不屑他曾向姜濤舉中指一事。

有指「爵屎」不忍見Edan及家人成箭靶，曾向姜濤傳私訊求助，望他交代清楚究竟誰是「某些人」，但一直未獲回覆，似是見死不救。姜濤前晚再在社交網發功，分享日本歌手滿島光主唱的《迷宮》日文歌詞，歌詞有迷失的意思，似乎他心情麻麻，一眾「姜糖」甚為擔心，連忙送上鼓勵。昨晨他出發往台灣宣傳新片，離開是非地的他心情明顯大好，面對現場數十位送機的粉絲，他笑住狂做派Like手勢，更因顧住揮手而一度撞向垃圾桶。問到是否Edan向他道歉？可能是現場太嘈吵，又或是他想保持沉默是金，姜濤未作回應就轉身入機場禁區，抵台後上載新相報平安。

苦笑嘆無奈

至於事件另一主角Edan昨日偕魏浚笙、王丹妮及譚旻萱等在尖沙咀出席品牌活動，現場約有200名「爵屎」支持偶像。對於姜濤稱「接受某些人的道歉」，Edan最初沒正面回應，只說：「原意只係想停止惡意言論，擔心自己啲粉絲會因此針對姜濤同『姜糖』，違背咗我嘅原意，只想大家多啲愛。」其後再被追問時，他終表示：「我有講唔好意思，唔知仲有邊個講，因為唔想影響佢，我知好難令社會每個人咁做，希望用生命影響生命。」問到日後若再開Talk Show，會否擺隊友上枱？他苦笑說：「有機會先算啦！睇情況，唔係特登用，Talk Show原意係帶出訊息，偶像無力同無奈時能唔能夠有禮貌咁表達自己。」又指之前寫千字文並非為發洩，坦言與隊友都遇過匪夷所思的誇張言論，覺得近年充斥負能量及惡意言論，重申會接受善意批評，希望社會氣氛和諧，做人處事都會更開心。

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