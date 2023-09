關智斌分享投資技巧　被七師傅餵飲洗腳水

藝人關智斌(Kenny)近來熱衷主理網上個人頻道的節目《斌菲特訓班》分享自己的投資,在5日播出的一集中,他邀請了鍾情投資兼時有斬獲的七師傅以玄學角度跟大家分享投資的小貼士,買了果籃到七師傅位於西貢獨立屋豪宅拜訪的Kenny,被七師傅熱情招呼,全程撓着他的手臂到屋內參觀,七師傅更拿了一條足金金條出來,表示要沖水給他喝,她指:「呢個係純金嚟㗎,差唔多二十萬嘅純金,用嚟浸啲水畀你飲。不過我要洗吓,乾淨啲呀,因為平時都攞腳去踩佢㗎。」使他忍不住問七師傅:「呢個你每日都飲㗎嘛?」七師傅則表示自己是喝另一條更大的金條。七師傅更隨意拿起多條小金條給他,接過金條的他即謂:「嘩!真係好墮手呀!」,熱情的七師傅亦親自餵他飲水,更謂:「Kenny我餵你飲,我知道你唔敢飲,唔使驚唔使驚。What do you feel呀?」Kenny搞笑指:「嘩!好多礦物質呀!I feel so blessed!」。

Kenny又請教七師傅甚麼是「九運」和自己適合甚麼行業等等問題,七師傅說:「見到你個八字都係缺一啲火嘅元素,九運係屬火,對娛樂行業、美容行業都旺、網絡、電子、電腦都係屬火。你都適合做一啲按摩,如果我真係指一條光明大路俾你,你就要做養生按摩一類,你一定賺好多錢!」他即說:「原來我入錯行!幫人出火、出骨火。」七師傅指出他需要偏財運亦教路,可以針對女人下手,特別是中女,命格中會得到很多女人幫助,使公司多個高層是女人的他深表認同。