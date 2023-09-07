接任尊尼事務所社長　東山紀之年內幕前引退

曾打造SMAP、嵐等著名偶像組合的日本尊尼事務所，今日(7日)於東京為擾攘多時的性侵醜聞舉行記者會，正式宣布上任4年的藤島Julie景子辭任社長一職，由56歲的組合少年隊成員東山紀之接任成新社長。負責管理練習生的子公司「JOHNNYS’ ISLAND」社長井之原快彥則晉升為副社長。

尊尼事務所聘請的外部專家小組，上月公開報告承認已故創辧人Johnny喜多川性侵練習生長達40年，受害者逾數百人。3人在律師陪同下出席記者會，曾拍片自稱對舅父喜多川性侵行為不知情的藤島，承認自己當時作為董事，沒有積極履行責任，向外界鞠躬致歉。她將轉任代表董事，向受害人商討善後及賠償細節。而新任社長的東山亦向性侵受害人及大眾鞠躬道歉。他表示會在年內從幕前引退，用一生的時間去解決有關問題。

同時，他表示公司今後會繼續沿用「尊尼事務所」的名字，有台下記者會表示不滿。他回應承認這個名字已經等同「犯罪」，令人有不好印象，但同時這名字也代表公司與藝人的尊嚴，公司今後會重整並努力改變外界印象。他又形容喜多川的行為至是「人類史上最愚昧的事件」，被問到是否知道喜多川的性侵行為，東山表示雖然知情，但對自己的無能為力感到可悲。他表示自己沒有受過性侵或在現場目擊，亦沒有同門曾向他求助。井之原亦表示加入事務所成為練習生時曾聽過有關傳言，但沒有主動向受害人求証。

提到醜聞令支持旗下偶像的粉絲大受打擊，藤島一度哽咽眼濕濕。她感謝粉絲一路以來不變的支持，強調旗下藝人不是因受到性侵而走紅，而是依靠自身的努力才得到成功，希望外界能夠理解。

現年56歲的東山紀之，是尊尼事務所最年長的藝人。他於1979年5月加入事務所後，1985年以組合「少年隊」成員身分憑首張單曲《假面舞會》出道後即火速走紅，近年工作則以主演古裝劇《必殺仕事人》系列及《刑事7人》系列等為人熟悉。私生活方面，他於2010年與女星木村佳乃結婚，並育有一對女兒。