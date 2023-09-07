靈敢侶情：手製中式點心

直至目前為止，我做了很多從未想過要做的事，包括減60磅、拍煮食節目，而在最近，還有中式點心。

一切，源於去年年尾，我在學生群組裏辦了一次投票，讓他們提出今年想學的食譜，當中有不少中式點心。當時，我很抗拒，因為從沒想過要做，於是馬上裝作看不到。這是我和學生的溝通方法：他們裝作聽不到我囉嗦，我故意看不到他們的要求。

直至年初，認識了幾位中菜師傅，他們邀請我參觀廚房，見裏頭的點心師傅均到退休年齡，問他們怎麼還來上班？他們不約而同回答：「我哋唔做無人做呀！都無後生入行。」

我從未想過，香港的手製點心會走到這一步，那一刻我在心裏數手指：極有可能在五年之後，當這群師傅真的要退下來，香港便再沒有手製點心。

於是，我膽粗粗邀請一位專注研究點心的大學教授給我作一對一培訓，一學就是半年。早前跟師傅們再見面時，他們看到我的技巧和對點心的了解，大家都如小孩子般笑得很可愛，還熱心地將獨門伎倆都傳授給我，大概是沒想到「呢個姐姐仔真係走去整」。

「放心去做吧，有不明白來問我們。」

當然，論技巧和經驗，我無論如何都不會比得上師傅們，但說到將點心的分量和製作步驟系統化和科學化，則是我的強項。所以在近幾個月，我都忙着埋首重新設計點心食譜，因應現代人對「低糖鹽油」的要求，運用其他食材去取代肥豬肉、油炸、味精等等⋯⋯再糅合西方烹飪科學的方法，大力省減製作步驟和時間，目的，是要將「細個啲點心好食好多」的回憶再次帶回現在。

其實在過程中，我對結果真的沒有太大信心，始終，點心已被這一代遺忘得七七八八，特別是唐餅。但是，我仍然堅持下去，心想「做得幾多得幾多」。

幸福地，雖然未有出現戲劇性的受歡迎，但吃過和來學過的學生們，都很喜歡我的成果：走肥肉鮮蝦蝦餃、多肉汁水餃、低糖芋頭酥、低糖壽桃、免炸牛肉餅、免炸蘿蔔絲餅、鬆軟饅頭食譜等等⋯⋯這絕對是一支很粗的強心針，讓我更有信心去重新設計更多食譜。

想到下半年要做的小籠湯飽、燒賣、雞包、叉燒包、老婆餅、皮蛋酥⋯⋯挑戰雖大，但看到師傅們的笑容，再難都要撐下去。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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