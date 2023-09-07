EGL旅遊全球感謝祭　最高勁減高達$2,000

【營業資訊】東瀛遊疫後首個暑期旺季報團人數大幅飆升，超過2.5萬人，破1,200團出發，整體客量回復疫情時的8成多。同時，2023上半年業績亦迎來好消息，疫情以來首度轉虧為盈，賺2,069萬元，收入達5.4億，3年來首次獲利。

暑假團𣈱旺，賞楓團火速滿額 、跑贏大市東瀛遊執行董事禤國全表示：「今年係疫情後首個暑期旺季，客人報團比預期早，日本繼續成為香港人熱愛的旅遊目的地，整體報團有顯著增長，超過2.5萬人，突破1,000團出發。在航運力及人力資源不足之情況下，現時的報團人數已回復至疫情前的80%，其實已略為跑贏大市。當中仍以日本團最受歡迎，暑期約500團出發，佔整體客數一半，創下新高，其次是韓國、台灣、泰國等東南亞、亦有超過300團出發。」

禤透露：「適逢紅葉及聖誕旺季即將來臨、其中北海道賞楓團推出不久已火速爆滿， 預計第三季整體營業額比前季飆升接近3成，加上秋季更是中國、長線團的旺季，期待收入甚至可超越疫情前水平。」

半年開3舖 加碼投資 擴大版圖

他稱：「旅遊業經歷充滿挑戰的3年，加上嚴峻的外圍環境，目前已經部入康莊大道，集團上半年有錢賺，實在令人振奮，因而積極加碼投資，拓展加開新舖，繼九龍灣店於今年5月開業後，宣布再加添兩間新店、分別為上星期開幕的屯門華都大道分店，以及即將9月下旬開幕的將軍澳東海城分店，開展九龍東版圖 。他表示集團已於港九新界及澳門開設9間門市，冀在不增加營運成本的同時，添加分店數目趁機吸納更多客源。現時目前員工數目370人，將會增聘人手至疫情前8成至460人，以應付需求。」

澳洲6天團全包震撼價 低至$9,999起

為答謝客人長期支持及慶祝 屯門全新分店開業， 東瀛遊宣布9月8至12日（一連5天）舉行 「EGL 旅遊全球感謝祭」，推出一系列超級震撼優惠，長線團最高勁減高達$2,000，首推澳洲黃金海岸6天團，每位低至$9,999起（全包機場稅、燃油附加費及免收導遊司機服務費）。最抵玩有韓亞航空 「首爾潮流、打卡熱點5天抵玩之旅」至抵價$2,199起。除此之外，精選多個地區旅遊優惠，指定東南亞、中國長線旅行團及郵輪船票勁減$500、日本團減$300、自由行套票減$800，適用於全線分行、電話報名中心、網站及WhatsApp 同步報名。屯門分店更可享有獨家超值優惠，報順德美食純玩2天（享用3餐名菜）只需$299起。推廣期間於屯門報名任何產品更會獲贈精美禮品。