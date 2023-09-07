【深港消費】深港一卡通開賣「一卡雙錢包」5疑問

香港人放假上深圳消費，已成生活習慣，不過在乘搭交通上，香港人習慣用八達通，深圳習慣用深圳通，跨境難免要帶兩張卡；但自8月30日起，能兩地通用的「深港一卡通」已正式開賣，大大方便香港人跨境消費！但不少人仍對這張新卡充滿疑問，今次就嘗試給大家講解「深港一卡通」特點：

（一）它賣點是甚麼？

深港一卡通特點，是一款擁有「一卡雙錢包」的實體交通卡，它既有港幣錢包，也有人民幣錢包，一卡兼具了香港八達通、深圳通的功能，並可於香港及國內327個城市通行使用，毋須兩幣兌換。

（二）它如何增值？

深港一卡通「一卡雙錢包」要分別以港幣及人民幣增值。此卡港幣錢包增值地點，包括有深圳地鐵1、2、5號線車站及4號線福田口岸站的銀聯易辦事自助機、香港八達通客服點、香港便利店、八達通APP等；至於此卡人民幣錢包，乘客可用人民幣現金，於深圳地鐵車站客服中心、深圳通客服網點增值；如有內地手機號碼註冊、內地版支付寶、微信支付或銀行卡，也可下載深圳通App於線上增值。

（三）它可在甚麼地方用？

深港一卡通屬非接觸式智能IC卡，可在香港及國內327個城市使用，符合「全國交通一卡通」標準。它在香港使用方式，跟使用香港八達通無異，如在內地城市，例如在深圳乘坐公交及地鐵時亦可使用，使用方式跟深圳通無異。

（四）怎樣可以買到它？

深港一卡通每張售價為人民幣68元，毋須押金，用戶可經深圳通APP、深圳通客服網點購買，亦可於深圳地鐵口岸站包括羅湖、福田、皇崗口岸、蛇口港、文錦、蓮塘口岸、福田口岸，及口岸站自助終端，以及郵政53個支局營業網點購買。

（五）它有沒有缺點？

深港一卡通概念，是一卡兩地用，使用對象很主要是習慣使用八達通卡的香港人，方便他們一卡通行。但「深港一卡通」其實仍不等同八達通，它售價為人民幣68元，雖然毋須押金，但賣的卻是空卡，故此必須增值後才能使用，而且即使日後退卡，亦只能夠退回卡內餘額，換言之人民幣68元是不能收回的成本。

此外香港人習慣用八達通於便利店等商舖消費，但內地人卻習慣以手機二維碼消費，故此內地便利店一般都沒設「拍卡器」給深港一卡通使用，香港人在內地也只能把它當作交通IC卡使用。幸好深港一卡通在內地多個城市通行，這也算是給經常在內地出差的香港人，帶來多一個方便選擇。