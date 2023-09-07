人生必到三大秘境　橫跨亞歐美

復常後的2023年一眨眼餘下幾個月時間，是時候計劃去哪裏充電，才不會辜負今年的辛勞。旅遊指南《Lonely Planet》首次以不同旅遊類型，對2023年最佳旅遊地點進行排名，點名推介約旦、馬耳他和牙買加3個地點。身處亞洲約旦，不但能浮在死海歎報紙，還能到沙漠秘境觀星；而歐洲馬耳他可飽覽海上的各種藍色，甚至潛入水底觀賞珊瑚；美洲牙買加則有世界最大的夜光湖，人生點都要豪一次歎世界！

亞洲約旦：漂浮死海歎報紙

在死海上漂浮，相信早已列入各位的人生必做清單，何不及時行樂，計劃走訪約旦感受這個世界奇迹。死海是世界上海拔最低的湖泊，也是地球表面的最低點，有着「世界肚臍」之稱。因為含鹽量極高，使海水的密度較高，因此即使不會游泳的你，也可輕易浮於海上。除了可以躺在幽藍的海面上看報紙或書籍，拍上幾張打卡照外，不要忘記嘗試其天然的護膚品——死海泥，厚厚敷上一層便能補充肌膚所需養分。

完成水中體驗，也可到陸地徒步欣賞約旦的世界七大奇迹之一，享有玫瑰古城之稱的帕特拉古城，它是一座在石壁上鑿出來的城市遺址。古城內有多條行山路徑可選，一路上可以遊覽西克峽谷（The Siq）、皇室陵墓（The Royal Tomb）、代爾修道院（Al Deir）等古蹟。而陽光下的古城已經是最好的濾鏡，不需多花心思處理相片。建議前一晚要養足精神，才能輕鬆完成兩日的登山之旅。

地球上的火星探險

潮流興外太空旅遊？各位或許可以去約旦的瓦地倫沙漠（Wadi Rum）實現夢想，皆因它被認定是「地球上的火星」，又因其地貌被地質學家名為月亮谷，不少太空電影如《火星任務》、《沙丘瀚戰》也在此拍攝。各位大可參加沙漠體驗團，住在當地貝都因人的帳篷，騎駱駝感受游牧民族的生活；也可乘坐吉普車在沙漠中馳騁或踩在板子從在陡峭的沙丘頂滑落。來到晚上更可躺在帳篷觀星，享受城市所不能體會的美妙，當然也少不了在觀景台見證瓦地倫沙漠令人歎爲觀止的日落。

歐洲馬耳他：自駕遊賞「三藍」

位處歐洲南部的馬耳他，主要由3個坐落於地中海的島嶼組成，因地理位置及低成本的生活，這個世界第十小的國家遂成爲歐洲人的度假天堂。馬耳他以「三藍」：藍洞、藍湖和藍窗而聞名，不少電影都曾在此取景，而這3個景點分別位於不同島嶼上，故需花費些許時間才能欣賞到不一樣的藍，特別推薦以自駕方式遊歷整個島嶼。

當中馬耳他島藍洞（Blue Grotto）因海水經年沖刷侵蝕而形成，共有7個洞穴。為何叫藍洞？原來海面經洞穴內的光線折射，最終形成鮮亮的寶石藍，據説從觀景台看到的顏色和從海上看到的會不一樣，所以可趁天氣好搭小船直闖藍洞裏近距離觀看。清澈見底的海水和潔白的沙灘，使位於科米諾島的藍湖（Blue Lagoon）每年都吸引大量旅客，亦成為湖中玩水的好去處。至於作爲《權力遊戲》取景地之一的藍窗（Azure Window）於2017年倒塌，雖然已不復存在，但仍然可以沿着戈佐島（Gozo）的海岸線漫步，欣賞美麗的沿岸風光。若各位懂得潛水的話，可到馬耳他主島最北端的L'Ahrax Point，內有一個礁石洞穴，由於頂部塌陷令上方呈現一個橢圓形大洞口，身處其中打卡一流。

美洲牙買加：夜光湖勁夢幻

牙買加是加勒比海地區的第三大島國，雷鬼音樂、藍山咖啡等等就在這座擁有美麗沙灘、藍色山脈和綠色植被的島嶼誕生。內格里爾（Negril）的Seven Mile Beach是世界十大著名海灘之一，擁有長達7英里的白色海岸線，如果想夜晚聽着海浪聲入睡，早晨可跳入清涼的海水，閒時躺在椅子看日出日落，不妨入住內格里爾沿岸的懸崖酒店。

海灘之外，牙買加擁有西加勒比海最高的山「藍山」，這裏有着豐富的生物多樣性，不時能遇到各種珍奇異獸；鍾意喝咖啡的話，還可到訪當地的咖啡農場，嘗試最原汁原味的藍山咖啡滋味，滿意的話還可即場購買新鮮咖啡豆。如果想投入不一樣的體驗，可以去奧喬里奧斯（Ocho Rios）攀爬鄧恩河瀑布（Dunn's River Falls）。不可錯過的還有晚上的發光潟湖（Luminous Lagoon），顧名思義就是會發光的湖，據說因水裏微生物於早上吸收陽光後，當牠們受到干擾便會發出磷光，所以各位暢泳或划艇時，每一次浮沉和划水都會使水面散發出靛藍色的光芒，猶如水中極光般夢幻。