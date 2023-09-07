滾石宣布18年來首度出新碟　邀請上位大胸女神拍MV

英國殿堂級搖滾樂隊滾石（The Rolling Stones）昨日於東倫敦的著名劇場Hackney Empire 舉行盛大發布會，宣布將於下月20日推出18年來首張新專輯《Hackney Diamonds》，並邀請美國名嘴Jimmy Fallon於發布會上任主持訪問他們。

滾石3子米積加（Mick Jagger）、Keith Richards及Ronnie Wood一同現身，今次是鼓手Charlie Watts 2021年逝世後的首張新專輯。結他手Keith直言自從隊友離世後一切已不一樣，因為他們是「四位一體」，自己亦十分懷念他。而他們於訪問中亦透露新專輯將會邀請到美國天后Lady GaGa助陣與他們合唱《Sweet Sound of Heaven》一曲。

而發布會上亦公開新專輯的首個MV《Angry》，他們邀請到美國上位性感巨乳女神Sydney Sweeney擔任MV女主角，在MV中她繼續拋胸大騷其36吋「導彈」！有份出席發布會的Sydney受訪時表示最初獲滾石邀請拍MV而感震驚並即時致電給家人報喜。