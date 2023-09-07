《好聲音》再有學員爆黑幕　製作方提告引甄妮再爆Seed！

已故天后李玟生前疑控訴《中國好聲音》的聲帶流出，引發連串風波，導致新一季節目停播，而製作單位「燦星文化傳媒」月初就發出聲明，針對各種傳言提告，對此李玟好友甄妮再度發聲表示：「其實我們的努力，沒白費，停播洩股己是我們的成功。告慰CoCo在天之靈」，但又直言對結果不抱期望：「此事臉面何存？要罸不罸要懲不懲，已不是你我能左右的。良心」。

另外，近日再有昔日參賽者爆料，揭節目黑幕！與張國榮同期出道、曾參加《好聲音》第二季的鍾偉強（Simon）指當年在比賽前，製作公司曾要求他簽合約，合約年期長達9年，對方更希望他能即時簽約，雖然他最終未有簽約，但仍深信絕對會影響名次：「呢個係電視台搞嘅節目，都有機會咁樣發生，因為你唔簽畀佢，第時你喺佢比賽上面表現好好，其他人撬走咗你，咁佢咪白做？佢純粹係保護自己電視台利益。我冇應承佢簽嘅時候，佢走嗰陣我覺得佢係唔開心。」

至於講到李玟疑被欺凌，他就表示：「李玟做歌手已經28年，做一個歌手佢有佢嘅原則，你要了解一個歌手真係有佢嘅性格，做導師你都要畀返啲尊嚴我，唔通你叫我行一步就行一步，呢啲叫導師？你要知道，佢（李玟）已經唔係一個簡單嘅歌手，錢，我諗對於佢亦都唔係最重要嗰部分。如果你用強勢夾硬去剝削佢嘅尊嚴，我覺得...諗錯咗囉。我覺得李玟攞唔到應有嘅尊重，我覺得好莫名其妙，人哋病都出嚟同你唱，唔話得喇啩，你都睇到佢唔舒服，錄影係咪應該停一停？」