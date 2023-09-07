周星馳搞《長江7號》15年展覽　打卡位係邊個？

由周星馳主演及執導的科幻經典之作《長江7號》於2008年面世，當年大受歡迎的電影一晃眼已經踏入第15個年頭，為了讓影迷重拾回憶，周星馳特意開辦15周年紀念展覽，更獻名為「天外飛仙」並於今日（7日）在銅鑼灣一商場舉行「《長江7號》天外飛仙」傳媒預覽日展覽，展覽主要展出《長江7號》電影手稿道具及還原博思學校的經典場景。

這次會場的焦點是展覽場地中央的「打卡位」，展示了主角7仔駕駛的1米8高外星飛船。這架看似平凡的飛船，在啟動時會從尾部噴出煙霧，瞬間營造出夢幻的氛圍。同時，這次展覽還與本地潮玩品牌合作，推出了以呆萌表情為招牌的FUWAFUWA 7仔毛公仔，與大家見面。

展覽場內還重新打造了《長江7號》中博思學校的奮鬥班房，設有四張書桌和椅子，供現場觀眾拍照和試坐，讓影迷們可以回味電影中的場景，重溫校園的美好時光。此外，場內還還原了電影中學校的操場跑道「追夢跑道」和頒獎台，在狹小的展覽空間中營造出了校園的氛圍。

值得一提的是，在打卡的同時，為了讓觀眾更加了解電影的製作過程，星爺和劇組罕見地展出了《長江7號》的電影手稿。展覽場內展出了七仔和小狄在家中玩耍，發現七仔對蘋果具有復原能力的情景漫畫全鋼筆手稿，還有一些幕後珍藏的劇照和道具，例如周小狄偽造的100分測驗卷和他的黑色皮書包。此外，展覽場內還展示了當時電影上映時的兩張電影海報。