袁偉豪電單車自駕遊歐洲　張振朗炒車畫面曝光

藝人袁偉豪（Ben）與張振朗今日（7日）現身電視城，為無綫全身真人騷節目《歐洲鐵騎遊》宣傳及分享感受，節目將於本周六（9日）首播，由二位鐵騎發燒友以電單車自駕暢遊歐洲多個國家。

活動上播出了節目片段，其中包括張振朗於天雨下不慎炒車畫面。曾被封為「地獄黑仔王」他受訪時笑稱：「意外發生喺我身上都唔意外啦，人生第一次炒車就喺鏡頭前，哈哈！」他指當日雨勢頗大，加上路段多灣才出事，問到家人和女友楊㴓泳會否禁止他再騎車？他笑言：「我唔會理㗎！」他表示今次拍攝參與度高又可騎車，故拍得很開心，

至於Ben就指曾於拍攝其間曾上戴駕駛片段到社交網，結果嚇倒外母：「外母睇到段片話我揸得咁快，好擔心，其實喺歐洲時速140公里係平常事。」另談到太太張寶兒將於11月生產，他表示本月尾會跟振朗及陳山聰到深圳拍《反黑英雄》：「會拍個半月，到時會請幾日假返嚟陪太太生，唔夠膽請一個月。」他指太太會以開刀方式生產，自己會陪入產房剪臍帶，問他會否擔心到時見血會怕？因太太曾指他膽很大，他搞笑稱：「我最驚係佢。」身旁振朗即大讚他説：「怕老婆會發達呀！」