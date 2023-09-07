明日推處男碟！V@BTS自爆曾經歷低谷期：對舞台有恐懼

韓國天團防彈少年團（BTS）成員V昨晚（6日）亮相劉在石與曹世鎬主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，宣傳明日（8日）推出首張個人專輯《Layover》。

今次是V相隔2年多再亮相《劉QUIZ》，亦是他首次以個人身份上該節目，他笑指上次父親看了節目之後很開心，更到處跟朋友炫耀，劉在石就指2年前BTS是為了慶祝歌曲《Dynamite》登上美國Billboard Hot 100單曲榜冠軍而做嘉賓，沒想到BTS之後已推出5首歌曲，更已經出道10周年，問他覺得BTS成功的原因是甚麼？V說：「我們做了很多其他人沒有做過的嘗試，我想這些面貌讓人覺得很有魅力。」

劉在石問V曾否經歷低潮或瓶頸期，他便表示：「我曾經對站上舞台覺得很沒有自信，因為無論是甚麼演出，都沒有以前那種新鮮感和興致，令我開始覺得害怕，在得獎的時候，我發現沒有從前那份感動和喜悅，我便知道不可以再這樣下去，我們需要一些新的東西，要重拾初心、更落力去演出，所以便推出了《Run BTS》這首歌。」而今次是他出道10年來首次推出個人專輯，他指在準備專輯的過程中得到隊友J-Hope和Jungkook的幫助，他更是在Jungkook的家中錄音，對方亦給了他不少意見。