《紮職2》定檔下月上映　黃宗澤張繼聰陳家樂大展手足情誼

藝人黃宗澤(Bosco)、張繼聰(阿聰)、陳家樂、黃德斌、周勵淇及衛詩雅等合演的英皇電影《紮職2》，定檔於下月5日開畫。該片是主打兄弟情義的古惑仔題材，Bosco表示當初接到劇本時已感覺滿滿：「很有以前江湖片、古惑仔電影那份感覺，這是香港最拿手的片種！」阿聰亦指該片將會喚醒觀眾的集體回憶：「近幾年少見這類題材，無論演員或工作人員，也很久沒有接拍過，對觀眾來說是一份情懷，對年輕一代，沒有怎麼在戲院看過這種戲，會有新鮮感！」

三位男主角之中，家樂是唯一參與過《紮》片的演員，不諱言曾經擔心過：「《紮職》是自己首次飾演古惑仔角色，戲份不算多。今次真正挑戰這種類型的電影，起初的確有些緊張，導演吳家偉想幫我改變既有陽光、斯文的形象，就透過《紮職2》帶來一個新造型吧！」片中有家樂前所未見的平頭造型，可謂新鮮感十足。

談到該片以三兄弟感情深厚、聯手抗敵揭開序幕，家樂笑言首日開工已跟Bosco及阿聰「有難同當」，火速建立手足情感：「我們的兄弟情來得幾快，第一天就要上山下海，那時天氣很凍又要落水，本來沒說要在水中對打，但導演叫我們愈行愈出，終於所有演員都浸在水中打架，經歷過『生死』，自然好快熟落！」Bosco也表示慶幸能遇上兩位好對手：「與阿聰拍戲是一種享受，他會拋出很多不同點子、演戲方法，跟大家一起研究。之前未與家樂合作過，開會時，他有阿聰同樣的特質，不斷想出新構思，到現場又會再傾彼此對白、眼神，怎樣可以交流到最好，感情當然會有所增長！」阿聰更以「無私」總結他們的「紮職三人組」：「好難得遇上這樣的對手，大家一條心想演好部戲，互相都希望成就對方，這份無私的兄弟情，戲外戲內都一致！」