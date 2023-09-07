真田慎 姊系I奶人緣旺

唔少人喺睇寫真嗰陣，第一眼總係望吓個女優生得靚唔靚，之後先會將焦點移落對方嘅心口。好似今年28歲嘅真田慎，擁有一副平易近人嘅姊系面孔，加埋有對脹卜卜嘅I奶，所以勁有觀眾緣，幕前曝光率勁高！

笑容親切

做男人要夠硬，除咗性格要硬淨，唔可以軟弱，胯下嘅兵器更加要識得硬起來，咁先可以喺床上展現雄風。相反，做女人要夠軟，意思係指待人接物要識得運用「軟」實力，畀到人溫柔平和嘅感覺，同樣地，心口兩團肉球大得嚟要夠軟，否則有可能惹嚟「假大胸」嘅質疑。今日為大家介紹嘅真田慎，可以話係近年當紅嘅寫真女優之一，之所以咁得人鍾意就係同佢嗰對軟彈適中嘅天然巨乳有關！與此同時，擁有一副姊系面孔嘅慎妹，笑容甜美又親切，對受軟唔受硬嘅男士嚟講，呢類美女梗係受歡迎啦！

頻頻曝光

真田慎本嚟係一名看護師，2019年喺街頭遇上電視節目《跟拍到你家》嘅拍攝團體，答應受訪之後，因樣貌唔錯、身材出眾，引起藝能事務所嘅注意，最終獲招攬為寫真女優。不過，慎妹只係將拍寫真視為副業，事關佢好鍾意看護師呢份職業，可以照料有需要嘅病人。

話時話自從慎妹喺寫真界出道，發展得相當唔錯，今年已推出咗3隻寫真映像作品！另外，佢經常得到電視台邀請擔任節目嘉賓，仲不時獲安排去打佢最鍾意嘅高爾夫球，曝光率愈嚟愈高！值得一提，慎妹對演藝事業唔係冇野心，最希望可以唱歌同演戲，更加好想成為第二位小池榮子添！