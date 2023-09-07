魏浚笙「玄學語病」發作　激到鄭裕玲紮紮跳

藝人鄭裕玲主持的HOY TV旅遊節目《去邊啊Do姐》聯同5位人氣男神林家謙、魏浚笙（Jeffrey）、Tyson Yoshi、洪嘉豪及應智越（細貓）玩轉歐亞。今晚（7日）一集中， Jeffrey與嘟姐品嘗即造和菓子，又試盡日本各款米飯，Jeffrey對自己的飲食知識非常有信心，又指導嘟姐進食時的注意事項，但用詞比較貧乏，品嘗所有食物都循環使用「濃郁」、「淡」形容。

Jeffrey與嘟姐首先相約在東京日本橋見面，勤力的Jeffrey一見面就「自動波」介紹江戶歷史，指自己為了尊重歷史，以一身復古風藍色西裝赴約，意義不明但非常有型。二人到日本橋一間老店，品嘗現場即制新鮮和菓子。Jeffrey甫坐下就拋書包，講解「生和菓子」是指水分高達30%的和菓子。兩人品嘗白豆沙和菓子，嘟姐問Jeffrey：「白豆沙比紅豆沙係咪淡啲？」Jeffrey：「唔係，紅豆沙濃啲。」嘟姐都聽到一頭霧水：「咁我講淡啲有咩唔啱？」Jeffrey還反過來指導嘟姐：「應該用清澈形容！」非常搞笑。

二人又品嘗以玄米做主題的和食套餐，嘟姐主動「請示」Jeffrey飲食次序，想先由濃味食物開始，被Jeffrey一口否決：「唔得！嘟姐，我哋應該由淡食到濃。」嘟姐又問Jeffrey菜式是否鮮味？Jeffrey回應「唔係」，嘟姐都有少少激氣：「我樣樣你都話唔係，你唔使問我啦！」