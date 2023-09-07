區永權自嘲是樂壇新人　相隔20年推出單曲

今年初音樂人伍仲衡、蕭正楠和區永權組成《HEA》開音樂會，才知道區永權（Albert）好唱得，曾經是樂隊《星盒子》的主音，1999年他與樂隊成員徐繼宗和陳鳳赴台灣發展，惜遇上大地震，發展不如意，短短兩年便散Band，從此與音樂絕緣，直至HEA音樂會，讓他重拾音樂夢。近日他再走入錄音室，相隔20年推出單曲《把稿當歌》，由他和伍仲衡聯手作曲，舊隊友徐繼宗作詞。談到千禧後不知道他做過歌手，他笑言：「唔好話二千後，同我同齡嘅太太們都唔會知，對於香港觀眾嚟講，我同音樂掛勾係好新鮮，當我新人得啦！」笑言若張敬軒是「樂壇關愛座」，他應該是「樂壇退休金」，戲言要賺錢退休。

今次獲伍仲衡肯借出錄音室、林盛斌免費聲演拍MV，笑稱全靠人品好，今次是人格引証，錄歌及拍MV只動用5位數積蓄，絕對低成本之作。對於黃翠如讚他有音樂才華，他笑言黃翠如只是見世面少。「我老婆聽首歌嘅idea都即刻感動到喊，因為老婆係第一身感受，有人話我係被司儀擔誤嘅歌手，其實唔係，司儀養活到我，講嘢係我鍾意環節，我一啲都唔慘！」他稱以前組樂隊時「一嚿飯」，唱歌「一pet屎」，就算當時環境好好，也未必會成功。Albert直言有一刻想過參加《中年好聲音2》，但寸爆伍仲衡一定會叮他出局：「佢唔係要持平，持佢條命，換着係靚女，即刻畀靚女高分過關。」對於新歌他不求收獲只求付出，視為自己50歲的紀念，並希望往後每年都出一首歌，他並覺得HEA有得做，再寸伍仲衡跳舞如入結界，故HEA打算遷就伍Sir，下一首將推出慢歌。

化妝髮型：Clara So

場地：Badgers Cafe