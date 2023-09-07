新鄰入伙 性情好惹火

新鄰居入伙，對方仲要係單身索女，分分鐘可以近水樓台，發展出一段超友誼關係……正如今次介紹嘅四仔，男方撞正一班惹火新鄰，成日製造「噪音」，搞到慾火飆升，惟有用精壯嘅肉體大大力咁教訓對方！

大開中門

女鄰居唔止身材惹火，行為都搞到人火都嚟，呢個時候點收科？講緊嘅係《Busty Wives Next Door #6》嘅劇情，話說男主角飽受噪音滋擾，諗住上門找始作俑者嘅新鄰理論，點止對方大開中門，着住情趣內衣喺度恭候自己，跟住發生啲乜嘢事，相信唔使畫公仔畫出腸。值得一提，呢套四仔由Raw Attack出品，搵嚟Chloe Lamour、Sasha Rose、Honey Demon同Poopea Pons參演，全部都係巨乳熟女，單係波濤胸湧嘅畫面，足以焫㷫一眾四仔迷。

窗邊自娛

新鄰居係巨乳人妻，因飽受寂寞空虛，成日喺窗邊自娛，呢個時候梗係要發揮鄰舍互助嘅精神！由MYLF出品嘅《Big Tit MILF Next Door #3》，就係以類似嘅劇情作為開端，男主角發現女鄰居喺性方面得唔到滿足，被對方嘅誘人動作焫着，喺慾火焚身之下，只好硬住頭皮摸上門求歡。影片由Brianna Rose、Tyler Nixon、Diamond Kitty等天后級巨乳熟女演出，就算故事老套咗啲，依然令人睇得過癮。

無底誘惑

女鄰居成日製造噪音，搞到男主角好躁火，咁啱又被佢發現對方有唔着底褲嘅習慣，想知道跟住會發生乜嘢事，千祈咪錯過呢套由Zero Tolerance製造嘅《No Pants, No Problem》。片廠搵嚟Sarah Vandella、Lauren Phillips、Reagan Foxx等多位巨乳脫星助陣，激凸嘅上圍已夠吸引，仲要玩埋無底誘惑，難怪男主角咁好火，由客廳玩到廚房，仲嚟一場後花園激戰，咁狂野嘅情慾大戰，冇理由唔捧場啩？