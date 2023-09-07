黎諾懿轉幕後為陪囝囝　笑言要幫一眾港爸平反

藝人黎諾懿好爸爸而形象深入民心，縱使工作忙也盡量抽空陪家人，因此轉向幕後發展方便控制時間，坦言小朋友轉眼便長大：「依家仲會攬住我瞓，但仲會攬幾耐呢？」果真有子萬事足。

黎諾懿近日為無綫真人騷《爸知弊！你嚟湊吖！》擔任主持，笑言要為一眾港爸平反，他説：「爸爸湊小朋友喺香港係少見嘅，喺佢哋唔知嘅情況下，做啲任務睇吓佢哋平時點處理。」節目會找來育兒專家，讓大家更了解如何湊小朋友。

他直言孩子不能太過保護：「我希望個仔後生做晒最曳嘅嘢，父母同你講好高跳落嚟會扭親，會好危險，你唔會信，試咗痛過咪唔會再做囉。（細個有冇百厭整親？）梗係有，單單都大鑊，返屋企畀人打到九九甘。」他笑指這種放任教育令太太時有微言：「老婆會哦我，佢絕對啱嘅，因為想保護小朋友，但我都唔係想佢有意外。」他指沒有完美家長，最重要從錯誤中學習，小朋友如白紙，但每張不同，要以不同方式教導。

他近年轉到幕後發展也是為了爭取時間陪囝囝：「做監製時間自己控制，拍劇唔容許咁。」他坦言小朋友轉眼便長大，會有自己的世界：「佢仲會攬住我瞓，但仲會攬幾耐呢？我哋依家會繼續專注喺大仔度，因為唔想畀佢覺得細佬出咗世冇咗半個爸爸，依家會專登買嘢畀大仔唔買畀細仔，然後叫大仔買份禮物畀細佬，佢會好主動，好錫細佬。」