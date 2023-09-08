【是日通勝】

農曆七月廿四

癸卯年 辛酉月 己巳日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、嫁娶、移徙

忌：出行、除服

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、4、23

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

金牛座：事業遇阻力，正視溝通問題，可影響大局。

雙子座：保持樂觀，面露笑容，愛情運將直線上升。

巨蟹座：對伴侶要包容，得勢不饒人會令對方難堪。

獅子座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

處女座：幸運指數居首位，無論身心都處極佳狀態。

天秤座：善有善報，只要有一顆善心，好事自然來！

天蠍座：不夠主動是大忌，有可能令伴侶產生誤會。

人馬座：長命工夫長命做，切勿為工作而犧牲健康。

山羊座：處理感情問題忌拖泥帶水，以免小事化大！

水瓶座：謀事要按部就班，急於求成只會弄巧成拙。

雙魚座：獲幸運之神眷顧，感情生活可謂如魚得水。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）豬 財運差

鼠：易陷入是非糾紛，凡事不要一意孤行。

牛：事業運強，易獲貴人提攜，前途光明。

虎：工作進展未如理想，宜檢討處事手法。

兔：有財來財去之象，謀事切忌掉以輕心。

龍：桃花旺，戀情開始萌芽，要好好把握。

蛇：受壓力與疲勞煎熬，小心身心出問題。

馬：工作運勢平穩，付出愈多，收穫愈多。

羊：生活愜意，接連遇上好事，心情靚爆！

猴：個性隨和，人品受讚許，好事自然來。

雞：獲貴人提攜，事業發展可望漸入佳境。

狗：身邊出現志趣相投的異性，令你心動。

豬：是日沖煞，工作不如意，財運亦欠佳。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

財官為算命之核心

人生在世，現今社會重錢財與官貴。世人問命，都是問錢財與前程為主，人事上，男問妻，女問夫，其他事務都是其次。十天干之五合，就是反應財官夫妻之現實。

甲己合，甲為木為陽為男，木剋土，甲木剋己土為合為我之妻財。己土為陰為女，被甲木所剋為官為夫。同樣道理，乙庚合，丙辛合，丁壬合，戊癸合。都是陽天干剋陰天干，為妻財之合。陰天干受陽天干所剋為官為夫。陰陽相剋則為財官夫婦。

為何財官夫婦在算命上，以相剋為理論，而不是相生之理論來表現出來呢？這就是人的天性，命理就是推算人在自然中之天性。人性是自私自利的，人是有控制慾的本性，被愛的本性。控制掌控，金錢就是大家可掌控的，錢財愈多的人，掌控的人事物愈多，錢財根愈少的人，掌控的人事物愈少。這就是財為我剋制，為我控制之神，這個大家非常明白。

當人有了實在的財庫之後，就想有萬人景仰，人人羨慕的榮耀，這種無形的名譽、地位、權貴看似是虛幻的，但實際上，背後有實實在在錢財支援。被這種貴人所愛，自然可享受其背後之財，其背後的人事物之控制權。相生是先天而來，相剋是後天運作。