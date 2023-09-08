搭檔「口紅一哥」　陳自瑤進軍內地自稱降呢做新人

無綫藝人陳自瑤（YoYo）成為帶貨女郎，更成功做到內地，繼「吸金女王」陳敏之後，日前YoYo亦應內地節目《中國新主播》的邀請，到杭州擔任總決賽評判，同場更有內地藝人林更新、張大大及內地超級網紅「口紅一哥」李佳琦。YoYo都有於社交平台留言：「在這個晚上，我看到幾位導師們的專業，我看到每位參賽者的熱血與拚搏，我還看到了自己的不足，再一次提醒我要努力提升與進步，此行令我獲益良多。」

她接受東網獨家訪問時坦言今次是自己第一次參與內地綜藝節目，有機會和4位重量級的導師們一起任評判，感到開心又榮幸：「雖然我演戲好多年，但喺直播行業呢個範疇，我只係一個新人，我都係今年先開始做，好多嘢都需要學習嘅！大會今次譤請我做評判，我非常之開心、榮幸，我知道李佳琦都係之一，佢係直播界一哥，同佢哋一齊做評判係超級興奮，亦都好緊張，期間有個小插曲，喺我化妝嘅時候，突然間有人開門，一開門竟然就係李佳琦老師，佢親自入嚟送禮物畀我，我真係好驚喜，好開心。」

YoYo被問到擔任主播評判會有甚麼準則，她謂：「佢哋一共有11位參賽者進入總決賽，而且佢哋係由全國挑選出嚟，一啲都唔簡單，所以最後11位已經好強勁，其實我自己都係一個新人，論資格我真係無資格評論佢哋，我都係喺度學習中。我見到每一個參賽者都係好犀利，佢哋嘅口才、應變能力、銷售能力都好快好叻，當晚我評論佢哋時，有一句說話係佢哋除咗係一個參賽者外，仲係一個藝人，我見到佢哋有唱歌、演戲，仲係好唔錯，我喺現場真係好驚喜，所以其實小妹都係學嘢。」