高顏值星二代列陣！「嘉欣混合體」成功取代沈月

「宇宙最強」甄子丹大女甄濟如近日出道做歌手，以「星二代」之名殺入樂壇，其實圈中都有唔少明星之後，盡得父母嘅最強基因，由細靚到大，認真「贏在起跑線」！

張兆輝 張卓姿

藝人張兆輝有女初長成，現年19歲嘅女兒張卓姿（Twiggy）愈大愈靚女，被網民譽為「兩代嘉欣混合體」，相似兩大美女鍾嘉欣及李嘉欣，仲曾經做過模特兒工作，為雜誌拍攝時尚靚相，獲讚星味十足，甚至被力推選港姐，成為新一代嘅最靚星二代。不過佢就似乎鍾意影人多過畀人影，於英國修讀攝影課程，未知日後係咪以幕後身份入行呢？

翁虹 劉蒔

要數新一代嘅靚靚星二代，又點少得亞姐冠軍翁虹女兒劉蒔（Crystal）呢？15歲嘅佢遺傳咗媽咪嘅美麗基因，擁有一雙水汪汪大眼睛，仲被內地網民封為「最美星二代」，顏值稱冠。佢仲話自小喺片場長大，絕對有興趣入行，不過依家年紀尚小，目前以學業為主，只會以玩票性質兼職拍攝，靚女又咁識大體，唔選美真係嘥晒！

邱淑貞 沈月

但講到「最索星二代」，最廣為人知嘅緊係一代女神邱淑貞女兒沈月啦！沈月同媽媽一樣仙氣爆棚，細細個已經成為全城焦點，身為時尚王國千金嘅佢，更擁有超模天分，成為時尚界寵兒，經常現身國際時裝騷，更係「集郵王」，同唔少天王巨星都有交情，人緣冇得輸！

龔慈恩 林愷鈴

同沈月平分秋色嘅，仲有龔慈恩女兒林愷鈴！同樣擁有「最索星二代」稱號嘅佢，不但遺傳到媽媽嘅高顏值，更盡得演藝天分，以演員身份出道，拍過唔少電影、劇集，近年仲因為先後同MIRROR成員Edan、AK等合作拍劇拍MV，而人氣急升，不過佢最近疑同英皇鮮肉楊天宇撻着，名花有主！

張智霖 張慕童

除咗靚女之外，靚仔代表就有張智霖同袁詠儀嘅兒子「魔童」張慕童！有兩位高顏值嘅父母，加上張智霖嘅混血基因，「魔童」當然係靚仔一名啦，就算戴住口罩，都遮蓋唔住個型仔樣，佢仲異性緣勁好，不時被金髮美女包圍住，艷福無邊！