FUN「金」同味大派「金條」　六福珠寶周年慶抽獎攻略

【特約報道】生活總是要添上繽紛色彩！六福珠寶適逢周年慶，推出一連串店舖活動與大家“FUN”享愛。今年抽獎的獎品總值超過1,800萬元，大獎更可獲高達1萬元購物扣減優惠！為喜悅加碼，於9月10日於指定分店更推出“FUN”分「金」曲奇換領活動，以精緻又充滿創意的金條造型曲奇，同大家“FUN”「金」同味，“FUN”享更多喜悅。另外還有店內購物驚喜。即看以下活動詳情。

1攻略享額外抽獎機會

推廣生意的競賽牌照號碼︰57552-4

*如有任何爭議，六福珠寶保留最終決定權。

追蹤專頁 免費換領「金條」曲奇

週末就是需要一點甜！六福珠寶將於這個星期日，於指定分店派發精緻又充滿創意的金條造型曲奇，用滿滿的儀式感，與大家“FUN”「金」同味，“FUN”享周年慶的喜悅！詳情如下︰

「FUN」分「金」曲奇換領活動

日期︰2023年9月10日

時間︰下午2-4時

換領條件*︰

1. 於指定分店，向店員出示已追蹤六福珠寶Facebook專頁(六福珠寶 Lukfook Jewellery)、Instagram專頁(@lukfookjewellery_official)、或關注六福珠寶微信官方帳號(Lukfook_HKofficial)的頁面，即有機會獲得禮品。

2. 為金條曲奇拍照，並分享到社交平台。

*禮品數量有限，先到先得，送完即止。每人最多只可獲贈1份禮品。

*如有任何爭議，六福珠寶保留最終決定權。

“FUN”分「金」曲奇換領活動指定之12間分店地址如下︰

港島區 香港北角英皇道400-404號明苑中心地下

香港銅鑼灣羅素街8號地下 3及5號舖

九龍區 九龍黃大仙龍翔道136號黃大仙中心北館地下層G14號舖

九龍新蒲崗太子道東638號MIKIKI G06號舖

九龍尖沙咀廣東道30號新港中心 G38E 店舖

九龍九龍灣德福廣場第1期F3-F4號舖

新界將軍澳東港城1樓151-152號舖

九龍九龍塘又一城 LG2-45號舖

新界區 新界大埔安邦路8及10號大埔超級城B區2樓207及209號舖

新界沙田車公廟路18號大圍站-圍方239B號舖

新界葵芳興芳路223號新都會廣場三樓358號舖

新界荃灣廣場 1 樓 110 號舖

女生首飾盒必備 甜蜜心形「閃愛悅動」

六福珠寶周年慶為你獻上一場黃金與鑽石碰撞的視覺盛宴，金飾也可歷久彌新。其中大熱系列Goldstyle更全新推出心形款式「閃愛悅動」，想入手甜美浪漫首飾的女生便不要錯過。設計師採用獨特的3D鑽石切割工藝製成的蜂巢效果，猶如閃耀派對上的鏡球，多角度折射出奪目光芒，令首飾立體度更強。項鏈另備有鑲鑽款式，以迎合不同風格的需求。首飾整體設計簡約，容易配襯，輕鬆點綴日常穿搭。

即日起至2023年10月15日，凡惠顧Goldstyle 及Goldstyle．X產品滿$3,800，或任何鑲嵌/定價類首飾滿$6,000，即可獲贈2023周年慶「為你心動」首飾盒乙個。數量有限，送完即止。

期間限定！指定鑲嵌首飾最高享超過30%回贈

鎖定心水推介，六福珠寶賞你更多！即日起至2023年10月15日，到香港或澳門全線專門店，指定鑲嵌類首飾最高可享超過30%回贈優惠、指定黃金首飾低至6.5折、指定電鑄黃金婚嫁首飾工費3折。另外，鑽石會員購買鑽石首飾可享3倍積分，更可尊享8折積分換領指定限量禮品*！於六福珠寶香港門店使用消費券，更可以半價購買多款指定首飾^。六福珠寶支援消費券6大支付工具，包括AlipayHK、BoC Pay、八達通、PayMe、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK，各支付工具可混合使用，餘額亦可自由選擇支付方式，亦可合併家人朋友的帳戶一同消費，靈活方便！

立即領取$200電子優惠券

*活動受條款及細則約束，詳情請向店員查詢。如有任何爭議，六福珠寶保留最終決定權。

^此優惠只限購買指定款式，數量有限，售完即止。