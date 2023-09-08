不知不覺就來到了二十四節氣中的白露，此時節的到來代表炎夏已過，秋意漸濃，除了早晚溫差大要注意適當地添薄衣外，濕氣亦會減少，天氣變得乾燥，可開始以食內在防燥。

【以白養肺】

秋宜養肺，在五色中對應白色，多吃白色食物有助補肺潤燥，食材的選擇如蓮子、百合、杏仁、川貝、淮山、馬蹄、白菜、洋葱、白蘿蔔、花椰菜、白芝麻、人參等等。

【以食滋潤】

白露之後，燥邪傷人，易出現口乾、唇乾、鼻乾、大便乾結等問題，日常除應多飲水外，亦可多吃蔬果及滋陰、潤肺、養胃、生津等食物，以「清補」為原則，食材可選如銀耳、蜂蜜、雪梨、無花果、菊花、南棗等，以預防秋燥。另可多吃溫熱、潤燥的食物，尤其是可幫助養潤胃氣、抗秋燥的粥品。

【滋潤食療有鹹有甜】

滋陰補氣人參粥

材料：人參 20克、百合 30克、冰糖 適量、珍珠米 1杯

做法：百合洗淨、人參磨粉，加珍珠米及適量清水，熬煮成粥，最後加少許冰糖調味即成。

雪耳桃膠紅棗糖水

材料：乾桃膠半碗、雪耳1個、紅棗10粒、杞子4湯匙、冰糖適量、水適量

做法：

1. 浸發桃膠，洗走黑色雜質；雪耳浸軟，切走蒂部及切成小塊。紅棗用熱水浸軟，開邊去核；杞子略為沖洗。

2. 水滾後加入桃膠、雪耳、紅棗，待水再滾，轉中小火煮半小時；加杞子、冰糖，小火煮10分鐘即可。