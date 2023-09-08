尊尼認性侵　累相葉雅紀代言廣告面臨解約

曾打造SMAP、嵐等著名偶像組合的日本尊尼事務所，被揭已故創辦人Johnny喜多川長年性侵練習生醜聞後，昨日(7日)首度舉行記者會向公眾鞠道歉，並宣布「改朝換代」，喜多川的姨甥女兼前任社長藤島Julie景子退任，由組合少年隊的56歲成員東山紀之接任捧做新社長，並在年底退出幕前。

雖然尊尼事務所積極改革力圖洗底，但已令旗下藝人的工作大受影響，同門國民組合「嵐」更首當其衝，成員相葉雅紀面臨被代言近2年的保險公司解除合約，慘成謝罪記者會後的首位犧牲者。

據報道，保險公司正在討論跟相葉解除合約，他們認為「就尊重人權的觀點來看，我們無法接受任何形式上的騷擾問題。」同時，與嵐合作多時的日本航空公司也發聲明，表示關注喜多川的性侵事件，未來公司會密切關注尊尼事務所對受害人的救濟方案以及防止類似狀況再發生的相關進度，在確認尊尼採取適當行動前，會暫停起用旗下任何藝人。雖然與嵐成員櫻井翔、松本潤的合約仍然繼續，但現階段不會播出他們所拍攝的廣告。此外，新社長東山紀之亦宣布退出主持多年的新聞節目《SundayLIVE!!》。