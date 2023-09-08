美麗華×漢莎航空　香港首間旅行社參與支持SAF碳中和互補計劃　推動綠色旅遊．瑞士10天團

8月30日出發的【瑞士環保旅遊10天團】，德國漢莎航空香港、南中國及澳門區總經理Mr Christoph Meyer及美麗華旅遊總經理李振庭，亦親自出機場為貴賓們送行。（客戶提供）

【營業資訊】美麗華旅遊與漢莎航空集團合作，支持SAF碳中和互補計劃，為香港首間旅行社參與捐贈活動，為保護環境出一份力，節約使用地球資源，減低碳排放。

漢莎航空集團為第一間使用可持續航空燃料SAF（Sustainable Aviation Fuel）的商業航空公司。SAF不是產自化石原材料，所使用的原料來自廢棄食用油及脂肪或農業領域的廢料。與傳統煤油相比，SAF的二氧化碳排放量可減少約80%。

美麗華旅遊所捐之款項可以抵銷航班的二氧化碳排放量，相等於製造了約33,000個（佔約5個羽毛球場的面積）之500ml膠樽，數量相當驚人。

美麗華旅遊積極推動綠色旅遊，推出可持續發展的【瑞士10天團】，選乘漢莎航空集團旗下之瑞士國際航空，獲瑞士國家旅遊局認可及推介之可持續發展旅遊產品。綠色旅遊是保護環境的旅遊新模式，旅遊之餘亦能維護自然環境與當地生態，減低遊客對自然景區的影響，讓旅遊可持續發展。

瑞士優美的自然景觀和綠色生活態度令人嚮往，戶外旅遊配套完善。遊客可以親身近距離感受大自然，體驗當地綠色旅遊文化。瑞士的交通配套非常完善，鐵路貫通全國，擁有多條觀景列車線，亦有多條單車徑和行山徑，讓遊客可以不同方式欣賞瑞士的湖光山色。結合環保及旅遊，讓大家從旅遊中感受綠色生活，享受綠色旅遊。更重要是旅程後可以領略到環保的重要性。

旅程中特別安排單車遊、健步行暢遊環保小鎮，更會乘坐火車穿越美麗山峰，近距離欣賞瑞士優美風景，入住瑞士國家旅遊局認可的環保酒店，安排湖邊野餐。前往貝林佐納「世界文化遺產」格朗德城堡，安排單車遊走舊城區。前往瑞士著名溫泉城市洛加伯特，享受地道溫泉浴。乘吊車登上「世界文化遺產」阿萊奇冰川，乘坐纜車與齒軌列車登上少女峰及健步行艾格小徑，暢遊充滿阿爾卑斯風情的「環保小鎮」米倫。另外亦會健步行巴克湖及湖邊野餐，乘坐黃金快車由茵特拉肯前往琉森，沿途欣賞群峰、峽谷、湖泊等優美風景。入住有瑞士國家旅遊局認可的環保酒店。

為鼓勵客人實踐綠色旅遊，美麗華旅遊更於瑞士團出發時為客人準備環保水樽，鼓勵客人旅程時自發性攜帶水樽添水，代替購買或取酒店提供的即棄膠樽裝水。希望由是次瑞士團開始，鼓勵客人建立綠色生活習慣，再推廣至其他國家。若然計劃成功，估算每年可減少消費數以百萬計即棄膠樽。

【瑞士10天動感假期】EWST10

「世界文化遺產」聖加侖修道院、聖莫里茲、「環保小鎮」米倫、少女峰、巴克湖健步行、單車遊走~貝林佐納舊城區、「世界文化遺產」阿萊奇冰川、洛加伯特高山溫泉、乘坐黃金快車、茵特拉肯、琉森、蘇黎世

選乘瑞士國際航空

熱門出發：10月

團費：$28,499 起（網上價）

【瑞士10天深度遊】EWSS10

「阿爾卑斯大都會」聖莫里茲、「世界文化遺產」阿萊奇冰川、「環保無煙城鎮」采爾馬特、「童話世界」阿彭策爾、「飄零燕~海迪之家」馬恩菲特

選乘瑞士國際航空

成團出發：9月19、25日，10月24、25日

熱門出發：9至10月

團費：$24,299起（網上價）

【瑞士 10 天深度遊】 EWSW10

「阿爾卑斯大都會」聖莫里茲、「世界文化遺產」阿萊奇冰川、「環保無煙城鎮」采爾馬特、「世界文化遺產」聖加倫修道院及圖書館、「世界遺產鐵道」伯爾尼納

快車

選乘瑞士國際航空

成團出發：11月6、13、15、20、21、23、26 日，12月26日，1月27日

熱門出發：11至3月

團費：$19,999起（網上價）

報名熱線：8200 2299