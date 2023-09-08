魚與雞做主角　變出好菜式

為了讓花心的食客有得揀，大部分餐廳都預備多樣化的菜式，不過亦有些品牌反其道而行，專注以1款食材做主角，再打造美味食物，近日就有餐廳以魚肉和雞肉掛帥作主題，兼具傳統和創意口味，想食就咪走雞。

創意魚食

香港人吃魚十分講究，蒸魚要講究配料火候，炸魚又要皮脆肉嫩。獲米芝蓮必比登推介的魚品輕食店魚事者，一向以創新手法炮製魚肉菜式，早前在銅鑼灣開設新分店，並推出全新菜式。Fishotto魚米粒粒系列新增青咖喱Fishotto配豬頸肉和墨汁Fishotto配煎帶子蘆筍，輕鬆Come撈魚麵新口味有卡邦尼烤雞魚麵撈和台式肉燥魚麵撈。首次推出的「我要自由點」配燒賣底，客人揀選芫荽山、黃金魚餅、鴨血、卜卜蜆、肥牛、豬頸肉及炸魚皮等餸菜後，除配芫荽魚麵、烏冬麵底，更可揀魚肉配襯，分外美味，吃過飯後，來一杯自家品牌的Blue Vanilla Ice Cream，感覺剛好。因應新店，現時至9月13日，客人可用優惠價選購1份原味燒賣。

全部都係雞

經常都話烹調雞肉，做到真正「雞有雞味」先係上乘。荃灣新開的掌門雞，大部分菜式以雞做主角，招牌的烤雞系列，有法式原味、香辣風味、韓式辣味等選擇。餐廳以秘製醃料配獨有烤雞方法，入口皮脆肉嫩。愛地道風味的話，推介四川及泰式雞煲，前者以辣椒、花椒和茴香等作調味，後者選用泰式香料加椰漿製作，滿滿地道風味。其他還有海南雞飯、韓式炸雞和咖喱雞等選擇，配上其他沙律、三文治或意大利飯享用，加倍美味。